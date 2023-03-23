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14:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое инвестиционные монеты и где их можно купить?

В прошлом году частные инвесторы купили рекордный за девять лет объем золотых монет.

ЦБ: $ 76.9561   +0.12 € 82.9670   +0.42 ММВБ: $ 76.0825   -0.97 € 82.7750   -0.42
Источник: РИА "Новости"

Инвестиционные монеты — это монеты из драгоценных металлов, предназначенные для инвестирования и сбережений. Их выпускают из золота, серебра, платины и палладия.

На таких монетах указывается масса или масса драгоценного металла, которая в них содержится, а также номинальная стоимость.

В России инвестиционные и памятные монеты с 1992 года выпускает в обращение Банк России (до 1992 года инвестиционные и памятные монеты в стране выпускал Государственный банк СССР). Монеты изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах.

Какие существуют инвестиционные монеты?

Первой инвестиционной монетой в СССР стал золотой «Червонец» номиналом 10 рублей. Он был выпущен в 1975 году. В 1995 году была выпущена серебряная монета «Соболь» номиналом 3 рубля.

В 2006 году Банк России выпустил инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, в 2009 году — аналогичную монету из серебра номиналом 3 рубля.

В дальнейшем были выпущены монеты «Георгий Победоносец» номиналом 25, 100 и 200 рублей.

С 2011 по 2013 год были выпущены инвестиционные монеты разного номинала, посвященные зимним Олимпийским играм в Сочи и чемпионату мира по футболу 2018 года, а в 2016 году — монеты, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года номиналом 50 рублей и 3 рубля.

В 2021 и в 2022 годах были выпущены монеты «Георгий Победоносец» номиналом 200, 100 и 25 рублей.

9 января 2023 года Банк России выпустил в обращение новую инвестиционную монету «Золотой червонец» в честь 100-летия червонца. На оборотной стороне монеты в центре — крестьянин-сеятель, на заднем плане: слева — лучи восходящего солнца, справа — дымящиеся заводские трубы, в центре — поле и плуг, вверху — надпись: «Один червонец», внизу — даты: «1923» и «2023».

О тираже инвестиционных монет можно узнать на сайте Банка России.

Сколько стоят инвестиционные монеты?

Инвестиционные монеты Банка России продают банки и Гознак в течение календарного года в объемах, предусмотренных планами выпуска.

Коммерческие банки самостоятельно устанавливают цены на монеты. По данным на 15 марта 2023 года, купить золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей можно за:

  • 41 157 рублей — в приложении «Гознак. Инвестиции»;
  • 46 450 рублей — в Сбербанке;
  • 41 100 рублей — в Россельхозбанке.

Серебряные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 3 рубля можно приобрести за:

  • 2 677 рублей — в приложении «Гознак. Инвестиции»;
  • 2 800 рублей — в Сбербанке;
  • 2 950 рублей — в Россельхозбанке.

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