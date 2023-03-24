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10:38 (мск), источник: Известия

Юрист назвала сроки хранения квитанции ЖКХ

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала «Известиям», сколько стоит хранить квитанцию ЖКХ.

Источник: Известия

Как пояснила эксперт, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, потребитель имеет право на выбор способа оплаты коммунальных услуг — наличными денежными средствами или в безналичной форме с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату, в течение не менее трех лет со дня оплаты.

Однако юрист рекомендовала хранить квитанции в течение более долгого срока, поскольку практика показывает, что квитанции по ЖКХ порой играют существенную роль при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении социального найма.

«Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях», — заключила Иващенко.

6 марта депутат Госдумы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с «Известиями» заявил, что переход на электронные варианты платежек за ЖКУ является необходимой мерой, однако необходимо оставить бумажные квитанции для пенсионеров.

В тот же день с соответствующим предложением ранее выступил Российский экологический оператор (РЭО). Гендиректор оператора Денис Буцаев направил соответствующее письмо в Минстрой. Как подчеркивают эксперты, в повседневной жизни бумага — это один из самых потребляемых материалов, в России используют миллионы тонн этого сырья. При этом в процессе изготовления выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Кроме того, заметили в РЭО, в начале марта 2022 года бумага подорожала в два-три раза. Расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций поэтому выросли.

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