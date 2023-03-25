В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб

«Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба», — заявил он в интервью изданию «Укринформ».
По словам Субха, благодаря этому Украина может получить доступ к «одному из самых современных логистических хабов, который функционирует, по сути, в Индийском океане». Дипломат также заявил, что заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории высказал и Египет.
Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В четверг пресс-служба Кремля сообщала о том, что Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.