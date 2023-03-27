Российский Ситибанк не могут продать из-за проблем с IT-системой

Без IT-систем, обеспечивающих обработку и проведение транзакций, кредитная организация просто не нужна российским покупателям, утверждают собеседники издания. По их словам, проблема состоит в том, что в системах используется софт американских компаний, в частности Cisco и Oracle, прекративших в 2022 году его дистрибуцию в РФ.
Из-за санкций банк не может передать потенциальному приобретателю необходимое оборудование и программное обеспечение (ПО), утверждают они.
Член совета директоров банка СИАБ Владимир Кузнецов считает, что дело не только в лицензиях присоединившихся к антироссийским санкциям технологических компаний. IT-инфраструктура Citigroup — и это хорошо знают в банковском сообществе — устроена таким образом, что информационно-технологические мощности, обслуживающие отечественный бизнес финансовой организации, расположены в нескольких странах, в частности в Индии, отмечает он.
«При этом одни и те же информационные системы работают как на РФ, так и на другие страны группы», — утверждает Кузнецов.
В такой ситуации невозможно предоставить потенциальному покупателю необходимые IT-ресурсы, а делить их с Citigroup в условиях политической и макроэкономической нестабильности слишком рискованно, отмечает один из собеседников «Известий» в банковском секторе.
Переделать IT-систему, элементы которой сейчас расположены во многих странах, будет крайне сложно, предупреждает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Ввезти в РФ оборудование и ПО из США в обход санкций и ограничений компаний на экспорт продукции в РФ будет крайне сложно, отметил он.
Параллельный импорт — сомнительный выход в такой ситуации, ведь разработчик из недружественной страны может заблокировать ПО дистанционно, предупреждает эксперт.
Кроме того, с 2025 года российские компании, инфраструктура которых считается критической (в их числе и банки), должны перейти на отечественный софт, напоминает он.