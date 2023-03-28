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15:38 (мск), источник: Известия

Эксперт посоветовал разделить накопления на рубли, юани и акции компаний РФ

Оптимальная и безопасная стратегия сохранения накоплений предполагает разделение средств на три корзины: оперативную в рублях, стабилизационную в юанях и «парусную» в акциях российских компаний. В первую и вторую корзины рекомендуется положить по 40% сбережений, в третью — до 20%, советует руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 марта.

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Как он объяснил, оперативная корзина — это вклады в той валюте, в которой совершаются основные траты, то есть в рублях. Стабилизационная корзина сбережений может включать депозиты в валюте дружественной страны с солидным потенциалом развития, например в китайских юанях.

«Парусные» сбережения представляют собой вложения в акции ключевых участников (производителей) реального сектора отечественной экономики.

По словам эксперта, это довольно надежная и выгодная стратегия, так как в перспективе стоимость таких компаний будет отражать не только реальную стоимость вложенных ранее средств, но и инвестиции в бизнес и труд многих людей на благо этих компаний.

«Если вы располагаете значительными накоплениями и хотите не только сохранить их и защитить от инфляции, но и преумножить без особого риска, рекомендуем разделить средства на три корзины», — сказал Чаусов.

Эксперт отметил, что использование разных инвестиционных инструментов позволит нивелировать возможные риски в случае кризисных ситуаций, а также получить максимальный доход без лишних рисков.

Кроме того, он уточнил, что такая стратегия позволяет распределить доходы от вложений на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от планов и целей.

«Так, оперативная корзина — это те средства, которые всегда у вас под рукой, и в случае необходимости вы сможете ими воспользоваться. Вклады в юанях — это среднесрочные инвестиции, которые могут принести доход в течение года. А вложения в акции российских компаний — это длинные инвестиции», — заключил Чаусов.

Доллар от TradingView
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