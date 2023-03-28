Эксперт посоветовал разделить накопления на рубли, юани и акции компаний РФ

Как он объяснил, оперативная корзина — это вклады в той валюте, в которой совершаются основные траты, то есть в рублях. Стабилизационная корзина сбережений может включать депозиты в валюте дружественной страны с солидным потенциалом развития, например в китайских юанях.
«Парусные» сбережения представляют собой вложения в акции ключевых участников (производителей) реального сектора отечественной экономики.
По словам эксперта, это довольно надежная и выгодная стратегия, так как в перспективе стоимость таких компаний будет отражать не только реальную стоимость вложенных ранее средств, но и инвестиции в бизнес и труд многих людей на благо этих компаний.
«Если вы располагаете значительными накоплениями и хотите не только сохранить их и защитить от инфляции, но и преумножить без особого риска, рекомендуем разделить средства на три корзины», — сказал Чаусов.
Эксперт отметил, что использование разных инвестиционных инструментов позволит нивелировать возможные риски в случае кризисных ситуаций, а также получить максимальный доход без лишних рисков.
Кроме того, он уточнил, что такая стратегия позволяет распределить доходы от вложений на краткосрочные и долгосрочные в зависимости от планов и целей.
«Так, оперативная корзина — это те средства, которые всегда у вас под рукой, и в случае необходимости вы сможете ими воспользоваться. Вклады в юанях — это среднесрочные инвестиции, которые могут принести доход в течение года. А вложения в акции российских компаний — это длинные инвестиции», — заключил Чаусов.