Эксперт оценила прогноз Всемирного банка о «потерянном десятилетии» в экономике

Ранее в этот день ВБ опубликовал на официальном сайте отчет, в котором говорится, что «предел скорости» мировой экономики (максимальная скорость, с которой она может расти, не провоцируя инфляции) к 2030 году снизится до минимума за последние три десятилетия.
ВБ прогнозирует, что с 2022 по 2030 год средний глобальный потенциальный рост ВВП снизится примерно до 2,2%. Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что для мировой экономики может наступить «потерянное десятилетие».
В то же время в ВБ считают, что темпы роста мирового ВВП можно увеличить до среднего ежегодного уровня в 2,9%, если страны выработают «устойчивую политику, ориентированную на рост».
«В докладе перечисляются, в принципе, правильные рецепты для увеличения потенциала роста мировой экономики», — отметила Беленькая.
Экономист перечислила среди них расширение трудовой активности, увеличение инвестиций, технологический прогресс, устойчивое развитие, а также политика, обеспечивающая макроэкономическую стабильность, снятие торговых барьеров.
«К сожалению, не говорится о реальных проблемах текущего времени, негативно влияющих на потенциал роста мировой экономики и создающих повышенные торговые, логистические, финансовые и инвестиционные барьеры», — добавила она.
«Последствия — производственные решения принимаются не из принципа максимальной экономической эффективности, а из необходимости преодоления искусственных регулятивных барьеров и производства наиболее значимой продукции на собственной территории, в результате ресурсы и производимые из них товары становятся дороже, снижается доступность инвестиций, возникают технологические барьеры. Появляются признаки частичной изоляции расчетных и платежных систем. Возрастают политические риски хранения сбережений и международных резервов в странах, которые традиционно считались наиболее надежными», — сказала Беленькая, подчеркнув, что всё это — факторы, которые ограничивают потенциал роста мировой экономики.
По мнению экономиста, при сохранении этих факторов на длительный срок вероятность низких темпов роста мировой экономики возрастает.
Ранее, 10 января, ВБ спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокого уровня инфляции. Тогда говорилось, что глобальный показатель ВВП увеличится на 1,7% в 2023 году и на 2,7% в 2024 году.