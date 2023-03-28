04:52 (мск), источник: Известия
Кадровый поход: в РФ хотят ввести льготную ипотеку для работников ОПК
Поможет ли мера в борьбе с дефицитом сотрудников в этой сфере и во сколько обойдется бюджету.
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В РФ предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса. Инициатива депутатов «Единой России» направлена в Минфин. С копией документа ознакомились «Известия». Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу такой программы для чиновников. На ее реализацию может потребоваться 500 млн рублей в год, дефицит же кадров ОПК в ближайшее время составит около 400 тыс. человек.
В России хотят ввести льготную ипотеку на новостройки для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). А также на вторичное жилье в городах, где нет первичного, и на стройку частных домов. Предполагаются кредиты под 5% годовых с максимальной суммой займа 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек и до 18 млн рублей в субъектах с численностью жителей свыше 1 млн.
Инициатива за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского направлена в Минфин. Мера предлагается взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников.
Так, Минфин в 2023 году планирует выйти с инициативой по введению льготной ипотеки для федеральных госслужащих. Соответсвующие «предложения по осуществлению эксперимента» отражены в проекте итогового доклада «Об основных результатах деятельности Министерства финансов РФ в 2022 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2023 год», сообщал РБК.
— Говорить о любом поощрении госслужащих и чиновников можно только в случае их особых заслуг в зоне СВО. Во всех остальных — такие вещи подождут нашей победы. В том числе подождут они и до тех пор, пока не будут обеспечены причитающимся им жильем, например, все дети-сироты, — сказал Александр Якубовский.
Есть масса вариантов, куда можно вложить госденьги, но люди, которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники, уверен депутат. На реализацию может потребоваться 500 млн рублей в год, добавил он.
В министерство финансов такое предложение пока не поступило, сообщили «Известиям» в ведомстве.
Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением. Дефицит кадров на предприятиях ОПК в ближайшее время составит около 400 тыс. человек, следует из письма депутатов.
— Вместе с уже анонсированной президентом программой льготного арендного жилья для работников этой сферы льготная ипотека позволит не только частично решить проблему с кадровым дефицитом, но и повысит престиж отрасли, — добавил Александр Якубовский.
Это положительная инициатива, такой инструмент органично дополнит систему стимулирования комфортных условий для сотрудников тех отраслей, где есть дефицит кадров, считает член генсовета «Деловой России», учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин. Для любого человека важно не просто профессиональное признание, но и его материальное подтверждение, подчеркнул он.
— Адресные соцпрограммы в области ипотечного кредитования наиболее эффективны с точки зрения экономической политики. За это выступает и регулятор. Такие решения направлены на поддержку конкретных групп населения и повышают доступность жилья именно для тех, кто в этом наиболее заинтересован, — сказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева.
Адресные меры не ведут к перегреву рынка недвижимости, подчеркнула девелопер. При этом, хотя аудитория программы ограничена, она позволит дополнительно поддержать стройотрасль, отметила Татьяна Боева. Поскольку льготная ипотека будет носить целевой и таргетированный характер, она не приведет к росту стоимости жилья, подчеркнул Александр Якубовский.
По предварительным оценкам, спрос может вырасти на 5−10% в случае внедрения инициативы, а это путь для укрепления рынка и дальнейшего увеличения объемов строительства жилья, добавила Татьяна Боева.
Для решения проблемы дефицита кадров в ОПК сейчас делается много шагов, сказал директор Института психолого-экономических исследований, д.э.н. Александр Неверов. Например, это введение брони от мобилизации, и льготная ипотека в комплексе с этими мерами должна помочь. Дефицит молодых кадров — это основная проблема в развитии российского ОПК, добавил он.
Впрочем, развитие той или иной отрасли напрямую не зависит от льготных программ для сотрудников, которые в этой сфере заняты, отметил директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков. Чтобы ОПК развивался, необходимо прежде всего налаживать производство, вкладывать значительные объемы ресурсов, давать какие-то преференции бизнесу, увеличивать зарплаты работников и так далее. Эти меры работают только в совокупности, добавил он.
Инициатива актуальная, но нужно учесть подводные камни, сказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. К примеру, на ипотеку для IT-специалистов на первом этапе был низкий спрос, и проблема была не в отсутствии интереса к ней, а в сложном пакете необходимых документов и рисках потери субсидированной ставки при увольнении, пояснила она. Главное в этом проекте — не повторять этих ошибок, уверена эксперт.
— Помимо новых кредитов на покупку жилья, есть смысл включить в программу и субсидирование рефинансирования уже имеющихся кредитов для работников предприятий ОПК, что стало бы дополнительной мерой как для действующих сотрудников, так и для новых, — полагает Татьяна Решетникова.
В документе следует также выделить определенный пласт сотрудников ОПК, например людей с невысокой зарплатой, или распространить на какой-то определенный сектор в сфере, считает генеральный директор Key Capital Ольга Гусева. Это необходимо для прихода в отрасль молодых кадров, но никак не для чиновников с высокими зарплатами, пояснила эксперт.