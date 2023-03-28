Bloomberg узнал о планах ЕС блокировать поставки российского СПГ

ЕС намерен создать механизм, позволяющий европейским странам блокировать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России без необходимости вводить новые санкции, сообщает Bloomberg. Министры энергетики европейских государств могут одобрить предложение, которое наделит правительства стран полномочиями временно запрещать российским экспортерам заранее бронировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ.
И хотя для использования этого механизма понадобятся консультации с другими членами ЕС и Еврокомиссией, оно может привести к снижению потока энергоресурсов из России, пишет агентство.
За введение механизма выступают Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, уточняет агентство.
Bloomberg напомнил, что ранее в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих. Испания, крупнейший на данный момент покупатель российского СПГ в ЕС, попросила компании не подписывать контракты на новые закупки в России.
В начале февраля Reuters со ссылкой на данные Refinitiv сообщил, что в 2022 году Россия поставила в Европу около 17 млн т СПГ, что на 20% больше, чем в 2021 году.
Москва таким образом частично компенсировала резкое снижение поставок российского трубопроводного газа. Общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году вырос на 8,6%, до 33 млн т, более половины из которых ушло на рынок ЕС.
«Коммерсантъ» в начале января писал, что на фоне снижения объема российского экспорта трубопроводного газа в ЕС доля СПГ в общих российских поставках заметно выросла — более 25% от суммарных поставок газа и СПГ (вместо 7% годом ранее).
По данным Refinitiv, в 2022 году ЕС стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа, обойдя Китай, Японию и Южную Корею. Страны ЕС увеличили закупки СПГ на 58%, до 101 млн т.