Участникам спецоперации и их семьям оформили кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

«Согласно информации, полученной от 44 банков… за период с 21 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. банки фактически предоставили реструктуризацию по 180 000 кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 69,3 млрд руб.», — говорится в материалах ЦБ.
В феврале были предоставлены каникулы по 5500 кредитам на 1,8 млрд руб. Без учета оформленных в связи с СВО кредитных каникул за февраль банки реструктурировали 54 800 кредитов физлиц на 26,7 млрд руб., а также 1800 кредитов субъектов МСП на 48,7 млрд руб.
Всего с марта прошлого года проведена реструктуризация 1,1 млн кредитных договоров на общую сумму 513,4 млрд руб. Всего поступило более 2,6 млн заявок от физлиц на реструктуризацию, процент одобренных заявок составил 43,2% от рассмотренных.
Основными причинами отказов в кредитных каникулах по-прежнему остаются превышение максимального размера кредита и неподтверждение снижения дохода заемщика, отметили в ЦБ.
Закон, который дает право гражданам, призванным на военную службу в рамках мобилизации, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, начал работать с 7 октября. Но военнослужащие получили право на реструктуризацию кредитов с 21 сентября, когда объявили о частичной мобилизации.