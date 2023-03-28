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16:49 (мск), источник: Газета.Ру

FT: около 2000 иностранных компаний намерены уйти с российского рынка

Около двух тысяч заявок на уход иностранных компаний из России ожидают одобрения от российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, решение российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям об обязательном сборе с продажи активов «недружественных» нерезидентов может затронуть сотни западных компаний, которые заявили о своих планах уйти из РФ, но еще не завершили свой выход. Из примерно 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали свои активы.

«Некоторые просто решили остаться. Многие другие пытались уйти, но оказались в ловушке длительного и запутанного процесса, поскольку каждая сделка должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям», — говорится в публикации.

По словам участника одного из текущих переговорных процессов о выходе, правительственная комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.

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Ранее правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела сбор с продажи активов «недружественных» нерезидентов.

Екатерина Волкова

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