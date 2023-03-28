FT: около 2000 иностранных компаний намерены уйти с российского рынка

По данным издания, решение российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям об обязательном сборе с продажи активов «недружественных» нерезидентов может затронуть сотни западных компаний, которые заявили о своих планах уйти из РФ, но еще не завершили свой выход. Из примерно 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали свои активы.
«Некоторые просто решили остаться. Многие другие пытались уйти, но оказались в ловушке длительного и запутанного процесса, поскольку каждая сделка должна быть согласована с российской правительственной комиссией по иностранным инвестициям», — говорится в публикации.
По словам участника одного из текущих переговорных процессов о выходе, правительственная комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.
Ранее правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями ввела сбор с продажи активов «недружественных» нерезидентов.