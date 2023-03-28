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22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: пять французских банков оштрафуют на €1 млрд за неуплату налогов

Французские банки Societe Generale, BNP Paribas и его «дочка» Exane, а также HSBC, Natixis и BNP будут оштрафованы в общей сложности на €1 млрд в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов. Сегодня, 28 марта, в этих банках прошли обыски. Об этом сообщил Bloomberg.

Источник: Reuters

Рейды связаны со стратегией арбитража дивидендов, известной как cum-cum: акционеры временно передавали акции инвесторам, находящимся за рубежом, чтобы не платить налог на дивиденды. Инвесторы держали акции в то время, когда выплачиваемые дивиденды либо не облагались налогом, либо компенсировались. Затем они продавали ценные бумаги обратно первоначальному владельцу. Сэкономленную таким образом сумму делили.

Полиция Франции проводит расследование совместно с Германией. В нем участвуют 16 французских судей и 150 следователей, а также 6 прокуроров из Кельна. Это связано с тем, что в Германии была распространена аналогичная схема, известная как cum-ex. Она позволяла продавцам и фактическим владельцам акций требовать налоговые льготы на дивиденды, выплачиваемые только один раз.

Трейдер в судебном процессе об использовании cum-ex в 2019 году сообщал, что схема в пять-шесть раз прибыльнее, чем cum-cum. Однако схема cum-cum была более распространена, особенно в межбанковской торговле, поскольку юридические риски при ее использовании были ниже. В рамках расследования схемы cum-ex были возбуждены гражданские и уголовные дела в Германии, Великобритании и Дании.

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Анастасия Ларина

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