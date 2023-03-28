В Ульяновской области открывают производство лопастей для ветряков

Гендиректор «Юматекса» (дивизион перспективных технологий и материалов «Росатома») Александр Тюнин пояснил, что отечественная лопасть на основе композитов была разработана «еще два с лишним года назад»: «Это полноценная разработка нашей собственной лопасти 51 метр [длиной] для ветроустановки “Новавинда” — дивизиона “Росатома”, развивающего ветроэнергетику».
По разным причинам в течение этих двух лет проект в инвестиционную фазу не зашел, а одной из причин топ-менеджер назвал «очень льготные» условия индийского поставщика лопастей «Лэм».
Ульяновская область, по его словам, не будет акционером производства, но есть «другие потенциальные интересанты», среди потенциальных партнеров есть и российская компания (название Тюнин называть отказался).
Производство, как говорит топ-менеджер, будет создано на площадке ушедшей из России датской компании Vestas, инвестиции составят около 2,3 млрд руб. На предприятии будет работать около 400 человек.
Компания, по словам главы «Юматекса», планирует производить порядка 360−380 лопастей в год, серийные поставки начнутся в 2025 г. Стартовым потребителем будет «Новавинд», затем круг заказчиков будет расширяться.
Vestas ушла из России вместе с многими другими иностранными компаниями после начала СВО на Украине в феврале 2022 г. и усиления антироссийских санкций. В результате ульяновское предприятие «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», с 2018 г. выпускавшее композитные лопасти для ВЭС, было законсервировано, а коллектив распущен. Уход Vestas создал проблемы для энергокомпании «Фортум» (подконтрольна финской Fortum), для которой он выступал технологическим партнером.
В начале марта 2023 г. директор Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов говорил, что технологический суверенитет в ветроэнергетике может быть достигнут Россией в 2026—2027 гг. Он отмечал, что «критическими компонентами» для ВЭС являются лопасти, башня, генератор и электроника (инверторы, трансформаторы и т. д.). Брызгунов отмечал, что ассоциация «прошерстила» около 500 российских предприятий и выбрала 40, которые производят «все критические компоненты, за исключением разве что лопастей».
В качестве примера он называл «Башни ВРС» — СП «Северстали» и испанской Windar Renovables, выпускавшее башни для ветряков. Трансфер технологий также должен был быть осуществлен в рамках компании Red Wind (СП «Новавинда» и голландского производителя ветроустановок Lagerwey). Созданное в 2017 г. СП отвечало за маркетинг, продажи, поставки ветроустановок «под ключ» и послепродажную поддержку. В начале марта 2023 г. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на отчетность по РСБУ «Новавинда», что компания в июле расторгла договоры с Red Wind B.V. в июле 2022 г. после введения санкций. Это повлекло за собой значительные убытки от операционной деятельности, в результате чего чистый убыток «Новавинда» за год составил почти 630 млн руб. против прибыли в 300 млн руб. в 2021 г.
Технология, производство которой планируют запустить в Ульяновске] была уже локализована в России на упомянутом заводе Vestas, говорит замдиректора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова: «Потребуется некоторая адаптация [предприятия], но это не то же самое, что начинать с нуля». Приемлемая цена лопастей для ВЭС будет обеспечена, по ее мнению, только «со временем и при условии стабильного спроса».
По мнению председателя правления РАВИ Сергея Морозова, если производитель сможет стать «мультибрендовым производителем» лопастей, владеющим интеллектуальной собственностью на производство, можно будет говорить и об экспортном потенциале продукции. «До сих пор многие азиатские страны используют лопасти, произведенные в Индии. Для наших ближайших соседей (Казахстана, Узбекистана) доставка из Ульяновской области выглядит предпочтительнее», — сказал он «Ведомостям».
Если говорить о ВЭС «мультимегаваттного класса», то электростанции с такого рода агрегатами в России строились в рамках первой госпрограммы поддержки строительстве солнечных и ветровых электростанций (ДПМ ВИЭ 1.0), гарантирующей инвесторам стабильную доходность за счет платежей потребителей оптового энергорынка, говорит Мирошникова. Программа ДПМ ВИЭ 1.0 реализуется в 2014—2024 гг., на данный момент отборы проектов завершены.
Мирошникова напоминает, что в рамках первой программы планировалось ввести в эксплуатацию почти 3,5 ГВт «зеленой» генерации, но на деле введено 2,1 ГВт. «Если учитывать проекты только крупных игроков — таких как “Энел” (также ушла из России, продав активы “Лукойлу” и инвестфонду Газпромбанка. — “Ведомости”), “Новавинд” и “Фортум”, то сейчас в той или иной степени готовности ждут реализации проекты примерно на 1 ГВт установленной мощности», — отмечает эксперт.
Вторая программа поддержки строительства солнечных и ветряных электростанций (ДПМ ВИЭ 2.0) рассчитана на 2025−2035 гг. Объем нового этапа программы составляет около 350 млрд руб. Мирошникова считает, что по второму этапу программы ДПМ ВИЭ «сейчас много неопределенности и все еще может сильно поменяться в ближайшие год-полтора».
Ранее в РАВИ прогнозировали, что к 2035 г. мощности ветроэлектростанций в России могут вырасти с 2 ГВт до 8 ГВт. Общая установленная мощность электростанций Единой энергосистемы (ЕЭС) России на 1 января 2023 г. составила 247,6 ГВт, следует из данных «Системного оператора» (СО ЕЭС; диспетчер энергосистемы), из них на ВЭС приходится всего 2,3 ГВт.
По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), доля установленной мощности ВИЭ-генерации в энергосистеме РФ, включая солнечные и ветряные станции, на конец 2022 г. находилась на уровне 2,3%. При этом их фактическая совокупная выработка не превышает 1%.