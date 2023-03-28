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23:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия увеличила по просьбе Венгрии поставки газа в страну

Россия увеличила поставки газа в Венгрию по просьбе этой страны, сообщается по итогам разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Поставки природного газа в Венгрию в ближайший период останутся бесперебойными, сообщила по итогам беседы венгерская сторона.

Источник: Reuters

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — говорится в сообщении правительства РФ. Новак назвал Венгрию единственной из стран Евросоюза (ЕС), которая твердо отстаивает свою суверенную позицию в диалоге с Москвой, несмотря на колоссальное давление ЕС и США.

«Александр Новак заверил, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести работы по техническому обслуживанию газопровода ''Турецкий поток'', поэтому поставки природного газа в Венгрию в ближайший период будут бесперебойными», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена; цитата по Vilaggazdasag).

Ежегодный плановый ремонт на магистральном газопроводе «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня, сообщает Neftegaz.ru. Трубопровод пролегает по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.

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Мария Федотова

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