Россия увеличила по просьбе Венгрии поставки газа в страну

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны», — говорится в сообщении правительства РФ. Новак назвал Венгрию единственной из стран Евросоюза (ЕС), которая твердо отстаивает свою суверенную позицию в диалоге с Москвой, несмотря на колоссальное давление ЕС и США.
«Александр Новак заверил, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести работы по техническому обслуживанию газопровода ''Турецкий поток'', поэтому поставки природного газа в Венгрию в ближайший период будут бесперебойными», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена; цитата по Vilaggazdasag).
Ежегодный плановый ремонт на магистральном газопроводе «Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня, сообщает Neftegaz.ru. Трубопровод пролегает по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.