23:48 (мск), источник: © РИА Новости
США ввели санкции против еще двух российских компаний
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиапромышленностью, сообщает Министерство торговли.
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Как говорится в зарегистрированном в федеральном регистре США документе, санкции касаются компаний «Авиатех» и «Авиазапчасть».
Кроме того, рестрикциям подвергли пять фирм из КНР, а также никарагуанская и мьянманские компании. Санкции вводятся, как указано в документе, «за действия против интересов США в сфере нацбезопасности или внешней политики».