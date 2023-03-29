05:31 (мск), источник: Известия
Дополнительные Кемеры: число рейсов в Турцию этим летом вырастет на 50%
Снизятся ли цены на авиабилеты и по каким направлениям будут перевозки.
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Российские авиакомпании займут две трети рынка перелетов между РФ и Турцией, выяснили «Известия». Власти обеих стран согласовали увеличение числа рейсов этим летом почти на 50% — в июне-августе будет выполняться до 1,2 тыс. полетов в неделю, 750 из них — отечественными перевозчиками. Прошлым летом из-за введенных санкций им не хватало самолетов для поддержания паритета. Тогда Россия разрешила турецким компаниям осуществлять 65% всех рейсов. Но к этому году РФ удалось вывести из двойной регистрации достаточно флота и теперь преимущество у РФ, указывают специалисты. Агрегаторы уже фиксируют снижение цен на билеты — средняя стоимость перелета в Турцию весной-летом составит 21 тыс. рублей, что на 47% ниже, чем в прошлом году, сказали в одном из сервисов.
На пике летнего сезона (в июне-августе) в этом году перевозчики будут выполнять 1150−1200 рейсов в неделю между Россией и Турцией, что на 40−60% больше чем в прошлом году. Об этом «Известиям» рассказали два источника на туристическом рынке и близкий к российским авиавластям.
Летом 2022-го года выполнялось 750−850 рейсов в неделю, как российскими, так и турецкими перевозчиками, сообщили собеседники.
В этом году две трети перелетов будут выполнять отечественные компании — примерно 750 рейсов в неделю, а турецкие — около 400, авиавласти двух стран согласовали такие параметры, уточнили источники «Известий». Прошлой весной такие полеты выполняли практически только зарубежные перевозчики, хотя к августу паритет уже восстанавливался: 447 раз в неделю летали отечественные авиакомпании и 401 — турецкие.
Программу полетов в города Турции в этом году расширяет крупнейший перевозчик России «Аэрофлот». Авиакомпания будет выполнять рейсы в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан и Измир как из московского Шереметьево, так и из регионов. Например, с 27 мая начнутся перелеты из столицы в Измир. Только из Москвы «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы в республику 109 раз в неделю, сообщал ранее перевозчик.
Ее дочка — авиакомпания «Россия» — полетит в Стамбул и Анталью из Санкт-Петербурга и Сочи. Летом будет выполняться до 42 рейсов в неделю по этим четырем направлениям, сообщил «Аэрофлот» на своем сайте. Будет летать в республику и лоукостер группы — «Победа». Сейчас он осуществляет рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Аланию, и из Волгограда в Стамбул. Анонсировался перевозчиком и запуск турецких рейсов в июне еще из семи регионов РФ, а также полеты из Москвы на курорты Даламан и Бодрум.
Рейсы из Тюмени в Бодрум с июня планирует запустить и Utair (раз в неделю), сообщили в компании. S7 Airlines возобновила перевозки пассажиров в Анталью из новосибирского Толмачево с октября 2022 года. Прошлым летом эта компания, как и «Победа», не выполняла международный разлет с марта по сентябрь.
Полеты на Superjet-100 также запланировали «Азимут» и Red Wings (последний — из 27 российских городов), сообщали перевозчики. Azur Air планирует с начала апреля чартерные рейсы в Турцию из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, МинВод, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы, рассказал источник на туристическом рынке.
— Если в прошлом году в Россию летали три, а потом четыре турецких авиакомпании (вместе с Southwind), то в этом году их пять, а российских перевозчиков, летающих в Турцию, 11, — уточнил источник «Известий».
Но остаются и крупные компании, которые по-прежнему не могут летать во многие страны из-за санкций и наличия самолетов в двойной регистрации. Так, «Уральские авиалинии» не планируют возобновления рейсов в Турцию и этим летом.
По данным сервиса OneTwoTrip, пока что количество перелетов распределяется практически поровну между перевозчиками двух стран: 52,2% приходится на зарубежные авиалинии, а 47,8% — на российские.
В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев. «Известия» направили запрос в Минтранс.
Турция в этом году готовится принять до 6 млн российских туристов против 5 млн 200 тыс. в 2022-м, сообщал недавно атташе по культуре и туризму посольства республики в России Илькер Озкан.
В 2022-м после введения санкций Евросоюза и США многие перевозчики РФ не летали за границу, и, в частности, в Турцию, но в этом году доля российских авиакомпаний в трафике выросла, сказали два источника «Известий» в отрасли.
— В 2022 году часть авиакомпаний РФ сознательно не летала за рубеж, так как не хотела рисковать из-за возможных дополнительных санкций. Сейчас идет принятие того факта, что летать можно. Турция недавно предоставила список из 30 самолетов, которые она обслуживать не будет. Но у перевозчиков есть борта, на которые они могут заменить те, что упомянуты в списке, — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
По словам эксперта, у S7 есть четыре самолета, способных выполнять международные рейсы не в страны СНГ, у «Аэрофлота» — 16, у Utair — от двух до четырех. Но эксперт сомневается, что у российских компаний получится выполнить ⅔ турецкой программы.
К осени-зиме 2022 года России удалось вывести из иностранных реестров больше импортных самолетов, — такие борта могут беспроблемно обслуживаться за границей. Если в марте их было 44 (Airbus и Boeing), то к февралю этого года «очистить» для полетов за рубеж удалось более 180 импортных, сообщал в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько.
По мнению вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, российские авиакомпании этим летом выполнят в Турцию даже больше рейсов — порядка 75% от общего количества на этом рынке.
— Паритета не было за всю историю российско-турецкого авиасообщения начиная с 1990 года. 95−96% рейсов выполняли российские перевозчики, потом доля снизилась до 80%, — отметил эксперт.
Поэтому сейчас ситуация скорее возвращается к этому стандарту после прошлого года, добавил он.
По его словам, с обслуживанием самолетов проблем быть не должно: в Турции создается «некая структура», которая будет поддерживать только борта, летающие в РФ, она сразу попадет под санкции, но это не должно сказаться на ее деятельности.
Из-за увеличения объемов перевозки цены на рейсы в Турцию должны снизиться, считает Алексан Мкртчян. С ним соглашается и Артур Мурадян.
— Уже на майские праздники перелет обойдется среднем $450−600 за билет (34−46 тыс. рублей). Но это уже не те $1 тыс. и более, как было в прошлом году, — отметил Артур Мурадян.
Агрегаторы уже фиксируют снижение цен. По данным OneTwoTrip, средняя стоимость перелета в Турцию весной-летом составит 21 тыс. рублей, что на 47,4% ниже, чем в прошлом году. По прогнозам Tutu.ru, средний чек составит 37 530 рублей туда-обратно, что на 13% ниже, чем год назад.