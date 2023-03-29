04:17 (мск), источник: Известия
Договор на сберегу: страхование пенсионных накоплений увеличат до 2,8 млн в мае
Как это отразится на доходах клиентов негосударственных фондов и вырастет ли их число.
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Законопроект об увеличении страхования пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей заработает с мая этого года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Рассмотреть в первом чтении документ планируют до конца марта. В ЦБ полагают, что изменения повысят доверие к системе, в которой уже участвует 6 млн человек, и привлекут туда новых клиентов. Участники рынка также поддержали новацию. Однако за счет повышения страховых взносов итоговая доходность для клиентов может быть снижена.
Законопроект об увеличении суммы страхового покрытия пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей вступит в силу в мае этого года, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Как отметил депутат, первое чтение состоится в последнюю неделю марта. Принять поправки планируют уже в апреле, добавил он.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку внести в законодательство изменения для запуска программы долгосрочных сбережений до 1 апреля.
Изначально лимит по страхованию пенсионных накоплений должен был составить 1,4 млн рублей. Однако президент предложил его удвоить.
— Необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Напомню, такие вклады граждан в объеме до 1,4 млн рублей застрахованы государством и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до 2,8 млн рублей, — отметил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
В пояснительной записке к законопроекту о страховом покрытии («Известия» с ним ознакомились) сказано, что по итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) входило более 6,2 млн человек. Согласно документу, необходимость увеличения порога в два раза объясняется долгосрочным характером инвестиций таких средств.
С введением системы гарантирования участники НПО станут более уверенными в сохранности своих пенсионных средств, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Там добавили: также это будет способствовать привлечению новых клиентов и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие сферы позволит сформировать в портфелях негосударственных пенсионных фондов (НПФ) долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики, подчеркнули в регуляторе.
«Известия» направили запрос в Минфин.
На рынке изменения поддерживают. Увеличение страховой суммы повысит гарантию безопасности инвестиций граждан, уверен президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Кроме того, по его словам, такие фонды — одни из крупнейших институциональных инвесторов в промышленность и финансовый сектор страны, что особенно актуально при ограниченности внешних источников.
Для россиян пенсионный план — это хорошая инвестиция в будущее, отметила председатель совета директоров НПФ «Будущее» Галина Морозова. Она позволит увеличить денежные поступления после окончания трудовой деятельности. Система становится более привлекательной с учетом большого количества положительных изменений, таких как повышение гарантированной суммы возмещения, модернизация налоговых льгот и появление новых опций в продуктах, подчеркнула она.
— На сегодня сумма в 2,8 млн полностью покроет сбережения более чем 95% участников системы НПО. Стоит также учитывать, что размер страхования пенсионных средств станет в два раза выше, чем сумма покрытия депозитов, что сделает НПО выгодным дополнением к хранению крупных сбережений в банках. Кроме того, эти средства можно получить в любой момент при возникновении непредвиденных ситуаций или передать по наследству, — рассказали в «ВТБ Пенсионный фонд».
Новшество позволит кратно увеличить количество клиентов негосударственных фондов на горизонте 5−10 лет и, следовательно, способствовать росту объема долгосрочных сбережений граждан, полагают в СберНПФ.
При этом необходимо понимать, что расширение объема покрытия предполагает увеличение взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а значит, снижение доходности и начислений на счета клиентов по НПО, объяснил «Известиям» источник на пенсионном рынке. Он добавил: кроме того, выплаты из АСВ предполагаются только в случае банкротства НПФ, что с учетом жесткого регулирования отрасли и продолжающейся ее консолидации — событие маловероятное.
— Следующим важным шагом для роста привлекательности программ может стать увеличение максимальной суммы пенсионных взносов, с которой можно получить социальный налоговый вычет, — отметил коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин.
Он напомнил, что сегодня она составляет 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими расходами на страхование жизни, обучение и лечение.