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17:55 (мск), источник: Ведомости

В России могут разработать ГОСТ на мед

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) может разработать ГОСТ на мед в России. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ, пишет ТАСС.

Источник: Reuters

«Основная причина нарушений — отсутствие законодательно закрепленного термина “мед” и ограниченный набор характеристик для идентификации. Помочь в решении этих вопросов может разработанный сенаторами законопроект — в случае его принятия Росстандарт разработает соответствующий ГОСТ, и контролирующие органы смогут идентифицировать продукт, не пропуская на рынок фальсификат», — рассказали в министерстве после заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Руководитель Роскачества Максим Протасов также считает причиной фальсификации отсутствие определения понятия «мед» на законодательном уровне. Он пояснил, что в ГОСТе закреплено только наименование «мед натуральный», но в маркировке самой продукции чаще используется именно «мед».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей меда в мире и производит до 70 000 тонн этой продукции в год. Однако согласно данным Российского национального союза пчеловодов (РНСП), доля фальсифицированной продукции достигает 70%.

Ранее вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов заявил, что парламентская комиссия по противодействию незаконному обороту продукции поддержала поправки в закон «О пчеловодстве», согласно которому дается определение понятию «мед» и предусматривается ответственность за фальсификацию этого продукта.

По словам спикера, сейчас «ситуация такова, что из-за отсутствия в законодательстве ряда понятий» привлечь недобросовестного продавца по статье «Обман потребителей» невозможно, т.к. требований к такой продукции нет. Неверов добавил, что 60−70% из того, что на «прилавках называется медом, таковым не является». «Это фальсификат и к пчеловодству отношения не имеет, и создан он не пчелами, а недобросовестными людьми с помощью обычного сахара, пищевых добавок и усилителей вкуса», — отметил он.

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