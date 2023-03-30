Глава МВФ оценила последствия продолжения украинского конфликта для мировой экономики

«Глобальная экономика уже некоторое время находится в турбулентной среде, испытывая шок за шоком. Мы ожидаем, что 2023 год будет еще одним тяжелым годом, темпы роста глобальной экономики упадут ниже 3% в связи с эффектом от войны на Украине», — сказала глава МВФ (цитата по ТАСС).
Кроме того, госпожа Георгиева отметила, что на данный момент в мире наблюдается быстрый переход от низких к гораздо более высоким процентным ставкам. «Инфляция неизбежно создает турбулентности для банковского сектора некоторых экономически развитых государств», — уточнила она.
Из последнего отчета МВФ следует, что несмотря на снижение стоимости продовольствия и энергоносителей с пиковых значений марта 2022 года, из-за сохраняющейся волатильности цен на сырье они все еще остаются высокими и угрожают продовольственной и энергетической безопасности в мире.
Эксперты отмечают, что в сложившейся «тревожной ситуации» власти государств зачастую выбирают достаточно радикальные и неграмотные меры для ее сдерживания. В МВФ призвали страны действовать консолидированно, чтобы не усиливать продолжающуюся фрагментацию мировой экономики.