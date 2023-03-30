Курс евро превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года. В ходе торгов цена евро достигала 84,286 рубля. К 16:05 мск европейская валюта торговалась по цене в 84,161 рубля, прибавляя на 0,41%, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Доллар в ходе торгов достигал 77,30 рубля. В 16:05 мск курс американской валюты составлял 77,11 рубля.
Слабость российской валюты обусловлена ростом спроса на валюту со стороны импортеров, а также увеличением объемов оттока капитала, отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Рубль слабеет, потому что накануне лишился поддержки налогового периода, добавил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Он предположил, что текущая слабость может оказаться временной, так как динамика инфляции, снизившейся до 4%, открывает окно возможностей для снижения ставки ЦБ, что увеличит привлекательность ОФЗ.
По мнению эксперта БКС Экспресс Михаила Бабина, рубль все еще остается под давлением долгосрочных негативных факторов, таких как большой дефицит госбюджета и значительное сокращение профицита платежного баланса страны.
Аналитики «Ингосстрах — инвестиции» напомнили о негативной конъюнктуре для рубля в последние месяцы: цены на нефть в Европе снижаются на фоне окончания отопительного сезона, как и цены на нефть в российских портах также из-за удлинения и удорожания логистики. В таких условиях стоит ожидать продолжения медленного ослабления рубля в апреле, подчеркнули они.