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21:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС на уровне €1 тыс. продлили до октября

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 1 октября продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц из-за границы на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на уровне €1 тыс. и 31 кг. Об этом ТАСС сообщила представитель ЕЭК Ия Малкина.

Источник: Агентство «Москва»

Беспошлинный порог распространяется на товары для физлиц, ввозимые на территорию ЕАЭС перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Если стоимость ввозимых физлицом товаров выше €1 тыс. или их вес превышает 31 кг, ему нужно будет заплатить пошлину в размере 15% стоимости, но не менее €2 за каждый килограмм, превышающий норму, уточнила госпожа Малкина.

Порог беспошлинного ввоза был повышен с €200 до €1 тыс. 1 апреля 2022 года. Предполагалось, что с 1 апреля текущего года порог снова понизят до €200 для товаров, которые доставляют транспортные компании или почта, и до €500 для товаров, перевозимых в багаже весом не более 25 кг. Ранее за продление действия повышенного порога до 1 июля выступала Россия.

Эрдни Кагалтынов

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