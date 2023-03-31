17:21 (мск), источник: РБК
ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Россияне и резиденты из дружественных стран по-прежнему могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн.
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Ограничения на перевод средств за рубеж будут действовать еще полгода, до 30 сентября, сообщил Центробанк.
Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. Последний раз регулятор продлевал ограничения осенью прошлого года.
Сначала ЦБ запретил гражданам переводить за границу более $5 тыс. в месяц. С апреля ограничения ослабили: тогда лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. С июня регулятор разрешил перечислять со своих счетов за границу уже до $150 тыс. в месяц, а с июля — до $1 млн.
Весной 2022 года ЦБ также запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.