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31 марта, источник: ТАСС

МВФ подтвердил выделение Украине кредита на $15,6 млрд

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил одобрение кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд на четыре года. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в пятницу на своем сайте.

Источник: Reuters

«Совет директоров МВФ одобрил выделение нового займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму 11,6 млрд SDR (special drawing rights — специальные права заимствования: расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда — прим. ТАСС), что равно около $15,6 млрд на 48 месяцев в рамках общего пакета помощи Украине в размере $115 млрд», — говорится в заявлении.

Кредитная программа будет реализовываться в два этапа. На первом этапе, рассчитанном на 2023−2024 годы, основное внимание будет уделено «созданию крепкого бюджета на 2023 год», «поддержанию устойчивой дезинфляции и стабильного обменного курса», а также «содействию долгосрочной финансовой стабильности». «На втором этапе акцент будет смещен на более амбициозные структурные реформы, которые закрепят макроэкономическую стабильность, поддержат восстановление и начальную послевоенную реконструкцию, а также повысят устойчивость экономики и ее более высокий долгосрочный рост, что нужно в том числе в контексте целей Украины по вступлению в ЕС», — говорится в документе.

Ранее об одобрении кредита МВФ сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Кредит «направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и поддержку текущего постепенного экономического восстановления». В фонде ожидают, что это «поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины».

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