Эксперты не ожидают повторного обвала рубля до уровней марта 2022 года

Рубль третий квартал подряд дешевеет по отношению к доллару и евро. Так, на торгах 31 марта доллар достигал отметки в 77,95 рубля, а евро — 84,79 рубля.
Причиной тому служит превышение спроса на валюту (импорт полностью восстановился после прошлогоднего снижения) над ее предложением (экспортеры продают на Мосбирже меньше валюты из-за сокращения выручки, которое обусловлено как снижением мировых цен на нефть, так и наличием существенного дисконта, с которым продается российская нефть), поясняет ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин.
У России по-прежнему сохраняется положительное торговое сальдо (примерно на уровне 2021 года), что является фундаментальной поддержкой для национальной валюты, указывает аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. Более того, по его словам, если посмотреть на структуру экспорта, предоставляемую ФТС, то можно заметить практически неизменные значения по стоимостному объему экспорта российских энергоносителей (с учетом фактической приостановки прокачки газа по «Северным потокам»).
Кроме того, из-за новой схемы налогообложения нефтяной отрасли, а также слабости нефтяных цен, западных санкций и эмбарго на нефть предложение валюты на бирже останется пониженным минимум до второго полугодия, считают эксперты. «Период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты может улучшиться, а курс рубля весной стабилизируется и даже немного укрепится летом этого года», — полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Поддержит рубль и ожидаемое сокращение спроса на валюту, добавляет Сыроваткин:
Доллар и евро уже сильно перекуплены против рубля и могут казаться импортерам дорогими, так как значительный рост курсов валют снижает прибыльность импорта товаров.
В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что в ближайшее время рубль перейдет к умеренному укреплению, а в рамках года будет варьироваться от 72 рублей за доллар, 80 рублей за евро и 10,7 рублей за юань.
В Freedom Finance Global прогнозирует курс доллара в диапазоне 75−80 рублей как минимум до начала лета.
В «Финаме» во II квартале ожидают доллар в районе 73−80 рублей.
Прогноз УК «Альфа-капитал» по стоимости доллара к концу года — 65−75 рублей. При этом часть экспертов ожидает более существенного ослабления рубля в будущем. Так, «Цифра брокер» закладывают прогноз по доллару в районе 72−84 рублей в зависимости от геополитической обстановки.
В инвесткомпании «Велес капитал» к концу года рассчитывают увидеть пару доллар/рубль вблизи 80 рублей, евро — на уровне 88−90 рублей, при этом не исключают краткосрочных колебаний до более высоких отметок. «Мы ожидаем дальнейшего ослабления рубля, хотя оно может быть растянутым по году при сохранении волатильности торгов. Основным каналом давления на рубль остается сокращающееся сальдо торгового баланса из-за снижения экспорта и восстановления импорта. В то же время падение рубля будет сдерживаться “токсичностью” долларов и евро для российского финансового сектора и сохраняющимися ограничениями на движение капитала», — прокомментировал начальник отдела банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко.
В «Финаме» к концу 2023 года прогнозируют доллар в районе 73−85 рублей, при этом считают вероятным, что в ближайшие год-полтора доллар и евро вернутся на максимумы, зафиксированные весной 2022 года — в районе 121 рубля и 132 рублей соответственно.
В свою очередь эксперты «БКС Мир инвестиций», «Открытие инвестиции», Freedom Finance Global и «Цифра брокер» не ожидают доллара выше 85 рублей, а евро — выше 100 рублей.
В Freedom Finance Global подчеркивают, что сильного ослабления отечественной валюты не будет, так как на динамику курса могут сильно повлиять принимаемые государством решения, которые не допустят обвала. «Год назад с паникой удалось довольно быстро справиться за счет ограничения капитальных операций и обязательной продажи валюты. Если это потребуется, то необходимые меры будут приняты», — уверен заместитель директора аналитического департамента компании Георгий Ващенко.
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