Итальянские производители сообщили о рекордном росте экспорта вина в Россию в 2022 году

«В 2022 году Италия стала первой страной — поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию», — констатирует ассоциация в сообщении, приуроченном к открытию в Вероне знаменитой винной выставки — ярмарки Vinitaly, крупнейшей выставочной площадки сектора.
Как уточняется, в этом году в ней участвуют более тысячи компаний — поставщиков и клиентов из 68 стран. При этом россиян среди них, по данным Coldiretti, которая представлена собственным информационно-дегустационным стендом, нет.
Отмечается, что более половины поставляемых в Россию вин — игристые, экспорт которых вырос на 28% и достиг более €90 млн. Чуть меньшего оборота — €81 млн — достиг экспорт красных и белых вин из разных областей Италии, который также вырос в 2022 году на 5%. Как отмечает Coldiretti, от введенных в РФ ограничений на ввоз вина стоимостью более €300 пострадали производители таких элитных марок, как Sassicaia, Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino.
Вместе с тем ассоциация отмечает достаточно ощутимый ущерб итальянскому агропромышленному комплексу за счет прекращения экспорта в РФ некоторых традиционных продуктов, таких как сыры и колбасы. По подсчетам ее специалистов, ограничения обходятся сектору в €250 млн в год. Отмечается также, что определенный имиджевый ущерб продукции «Сделано в Италии» наносит российское импортозамещение при том, что в России начали производить свои продукты со знаменитыми итальянскими названиями, а также экспортировать имитирующие итальянские продукты из Бразилии и Аргентины.