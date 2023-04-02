07:37 (мск), источник: Известия
Поставить на рейсы: авиакомпании Ближнего Востока начали принимать оплату по СБП
Как провести такой платеж и есть ли дополнительная комиссия.
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Иностранные авиакомпании активно возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, выяснили «Известия». Так, в Air Arabia и Fly Dubai предлагают провести операцию по ссылке через систему быстрых платежей (СБП). Для этого клиент должен оформить бронирование на сайте и обратиться в службу поддержки для перечисления средств. Отечественный «пластик» также принимают в Emirates, однако там придется запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать пришедший QR-код для перевода денег. Другие зарубежные авиаперевозчики, скорее всего, также скоро начнут предоставлять возможность оплаты перелета через СБП, ожидают эксперты.
Ссылка на расплату
Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному «пластику» снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, выяснили «Известия». Ранее о такой возможности также сообщали в службе поддержки Turkish Airlines.
После ухода Visa и MasterCard из РФ в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенные отечественными банками, перестали приниматься за границей, а также на иностранных сайтах.
Теперь Air Arabia предлагают оплатить перелет по российской карте через СБП с помощью ссылки. Платеж будет проходить через представителя авиакомпании в РФ. Предварительно клиент должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, и на почту ему направят ссылку для проведения операции. Сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы, сообщили в call-центре Air Arabia.
А при использовании ссылки операцию проведут в рублях через Cистему быстрых платежей. «Известия» направили запрос в организацию.
Похожую схему предлагают в компании Fly Dubai, однако транзакции проходят через уполномоченного агента. Путешественник так же должен самостоятельно оформить бронирование и обратиться в службу поддержки за ссылкой. Дополнительный сбор агента составит 2 тыс. рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, однако с «Миром» иногда происходят сбои, сообщили в call-центре организации.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что принимают оплату у клиентов из России по СБП. Там добавили: Fly Dubai продолжает искать новые возможности для упрощения платежей.
Через СБП можно оплачивать авиабилеты, уверены в Почта банке. Там зафиксировали успешные случаи проведения операций таким способом, однако их доля пока незначительна.
Причем использовать могут и QR-коды, отметила исполнительный директор Абсолют Банка Наталья Шихалева. По ее словам, такой способ в два-три раза выгоднее, чем стандартный интернет-эквайринг. Комиссия СБП стандартизирована и составляет 0,7%.
Код доступа
В Emirates россиянам предлагают провести платеж по QR. Для этого нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании и забронировать билет через службу поддержки. Затем — отсканировать пришедший код в любом банковском приложении и при оплате указать итоговую сумму и номер брони, рассказали в call-центре организации. Там добавили: совершить транзакцию нужно в ближайшие часы после звонка, чтобы цена авиабилета не успела измениться. На подтверждение покупки может уйти несколько дней, потом билет придет на почту клиента.
Платеж по такой схеме идет в московский офис Emirates, поэтому принимаются все карты, объяснили в службе поддержки. Однако провести операцию нужно как минимум за 10 дней до вылета. Кроме того, при бронировании через контакт-центр дополнительно взимается комиссия 1,5 тыс. рублей с человека. Оплатить билет российским «пластиком» также можно в офисе авиакомпании либо иностранной картой через сайт.
Об успешной покупке билетов по российским Visa или MasterCard в Emirates и Air Arabia в 2023 году рассказывают пользователи форума Винского. При оплате по ссылке бронирование приходит сразу, а в случае с QR процесс может занять один-три дня, сообщают участники.
«Пришли билеты ровно через 24 часа. Никаких проблем на всех этапах не было. Платила с тинькоф по qrкоду и реквизитам присланным с emirates…», — написала liliyaAP (орфография и пунктуация сохранены).
В call-центрах Etihad Airways (авиакомпании ОАЭ), турецкой Pegasus Airlines и египетской Egypt Air сообщили, что не принимают российский «пластик». Билет на сайте можно купить только с помощью карты зарубежного банка или через посредников. «Известия» направили запросы в авиакомпании.
Спрос будет
Для подключения оплаты по СБП иностранная авиакомпания может обратиться к банку-эквайеру в РФ и наладить прием платежей по российским картам, сообщил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его мнению, такая система способна стать даже более востребованной, чем альтернативные схемы, из-за ее дешевизны и удобства. Другие зарубежные авиаперевозчики также могут скоро начать предлагать клиентам оплату по СБП, считает эксперт. Например, такой возможностью, скорее всего, заинтересуются Turkish Airlines и Emirates.
Спрос на покупку билетов с помощью отечественного «пластика» сейчас высокий. Единственное, что может останавливать иностранные авиакомпании, — риски наложения вторичных санкций, отметил Алексей Разумовский.
Способ оплаты через СБП позволит моментально доставлять деньги с карты клиента до счета авиакомпании, добавил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Кроме того, простая механика наведения камеры на QR-код с переходом в интернет-банк или нажатия на ссылку значительно упрощает отправку средств для клиента. Сложностью может стать только повышенная нагрузка на call-центр, потому что на сайте в описаниях этого сервиса не будет. Однако в отсутствиt альтернатив другие авиаперевозчики также воспользуются такой схемой приема платежей, считает эксперт.
Мария Колобова