Страны Ближнего Востока и Казахстан объявили о сокращении добычи нефти

Отмечается, что данное решение является упреждающей мерой, которая направлена на поддержание стабильности рынка.
Кроме того, об аналогичном решении заявили и в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным информационного агентства ОАЭ, Абу-Даби добровольно сократит добычу нефти на 144 тыс. баррелей в сутки.
Ирак, Кувейт и Оман также приняли меру по сокращению добычи нефти: Багдад — на 211 тыс. б/с, Эль-Кувейт — на 128 тыс. б/с, Маскат — на 40 тыс. б/с.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, сообщило о снижении добычи на 78 тыс. б/с.
Ранее, 14 марта, сообщалось, что Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, которые введут потолок цен на саудовские поставки. Так министр энергетики Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.
6 марта Саудовская Аравия вопреки прогнозам экспертов подняла мартовские цены на нефть для Азии, Европы и США. Цена Arab Light для европейских покупателей увеличилась на $2 за баррель, для США — на 30 центов, для стран Азии — на 20 центов.
Участники ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.
Решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».
Президент Джо Байден 12 октября заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.
В позиции властей Саудовской Аравии подчеркивалось, что решение, принятое ОПЕК+, исходило исключительно из экономических соображений. Эр-Рияд отверг обвинения Вашингтона в том, что тот поддерживает Москву, пока страны Запада намереваются сократить зависимость от энергоресурсов из РФ.
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