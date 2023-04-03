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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Китая предупредили банки об усилении проверок

Власти Китая предупредили банки, что масштабная проверка сектора далеко не закончена, а контроль над банками будет только усиливаться.

Источник: Reuters

Об этом руководителям шести крупнейших банков страны заявили в ходе встречи в минувшую пятницу представители Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования (CBIRC) и Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Встреча с руководителями банков проводилась по случаю начала расследования в отношении Лю Лянге, теперь уже бывшего председателя правления и партийного секретаря Bank of China. 31 марта регуляторы объявили, что его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и законов», не предоставив больше никаких деталей. Господин Лю стал одним из самых высокопоставленных представителей финансового сектора страны, оказавшихся под следствием в последние годы.

Как отмечает Bloomberg, вызов руководителей госбанков после начала расследования в отношении одного из представителей сектора — нетипичный шаг со стороны регуляторов, который может свидетельствовать о желании властей показать серьезность намерений. CCDI заявила на прошлой неделе, что начнет новый раунд проверок в более чем 30 государственных компаниях, от China Investment Corp. до PetroChina Co., включая повторную проверку пяти финансовых компаний. Только за последний месяц в стране около 20 топ-менеджеров банков оказались в центре расследований или понесли наказание.

Кирилл Сарханянц

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