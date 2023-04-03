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15:13 (мск), источник: Forbes

Доллар и евро обновили максимумы к рублю с апреля 2022 года

Рубль в ходе торгов на Московской бирже опустился до минимума почти за год: доллар впервые с 20 апреля 2022-го поднялся выше 78 рублей, евро превысил 85 рублей. Российская валюта слабеет на фоне подорожания нефти после решения экспортеров из ОПЕК+ сократить добычу в мае, оказавшегося сюрпризом для рынка.

ЦБ: $ 77.3233   +0.24 € 84.1116   +0.35 ММВБ: $ 78.4550   +0.86 € 85.2875   +1.08
Источник: AP 2022

По данным на 13:46 мск, курс доллара на Московской бирже вырос на 53 копейки и достиг 78,12 рубля.

Последний раз доллар был дороже 78 рублей почти год назад — 20 апреля 2022 года, следует из данных биржи.

Евро также обновил максимум с 20 апреля прошлого года — на момент публикации его курс достигал 85,04 рубля, что на 83 копейки больше, чем на закрытии предыдущих торгов в пятницу.

Доллар от TradingView

Рубль слабеет к доллару и евро, несмотря на существенный рост нефтяных цен. По данным на 13:31 мск, фьючерсы на Brent в Лондоне дорожали на 5% и торговались по $83,94. Нефть подорожала из-за решения стран ОПЕК+ сократить добычу в мае примерно на 1,16 млн баррелей в сутки.

Brent от TradingView
О сокращении экспортеры неожиданно для рынка объявили 2 апреля.

Россия, также участвующая в сделке ОПЕК+, объявила, что продлила до конца 2023 года добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки, которое действует с марта.

Положительная динамика цен на нефть может помочь рублю укрепиться, но не сразу, — корреляции между ними давно ослабли, и волатильность нацвалюты гасит бюджетное правило, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Против рубля играет восстановление импорта в Россию и рекордный темп издержек госбюджета и роста денежной массы, указывает он.

Решение производителей нефти сократить добычу не снижает вероятности того, что курс доллара может в ближайшее время протестировать диапазон 78−80 рублей, считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. «Однако считаем, что вероятность курса закрепиться выше 80 рублей за доллар заметно снизилась, а вероятность возвращения курса к 75 рублям к середине года — увеличилась», — указывает он.

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