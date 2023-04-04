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15:12 (мск), источник: Газета.Ру

SCMP: Китай наращивает мощь юаня с целью бросить вызов доминированию доллара

Китай использует торговые преимущества для продвижения своей валюты в двусторонних расчетах с целью бросить вызов доминированию доллара в международной валютной системе. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Источник: Reuters

«Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах в качестве посредника — это один из многих способов, которыми КНР планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое удушение Пекина со стороны Вашингтона», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что Пекин также лоббирует использование юаня в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока. Это, по мнению издания, представляет собой «потенциальный вызов нефтедоллару».

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По словам журналистов, Пекин также интересует расширение торговых и финансовых операций в национальных валютах со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Издание уточняет, что уже заключены соглашения о расчетах в нацвалютах с некоторыми госудрствами-членами АСЕАН, например, с Индонезией, Вьетнамом и Камбоджей.

При этом, указывает газета, экспансия китайской валюты сдерживается тем, что юань является менее конвертируемым, чем американская и европейская валюта, а также тем, что в Китае осуществляется строгий контроль за движением капитала. На сегодняшний день на юань приходится всего 2,19% мировых платежей, 3,5% мировых валютных операций, 2,69% резервов центрбанков.

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