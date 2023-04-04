Reuters узнал о возобновлении страхования «Северного потока» в Германии

По словам одного из собеседников, правительство Германии не возражало против этого, несмотря на разрыв связей в энергетике с Москвой. По данным агентства, некоторые немецкие акционеры Nord Stream выступают по меньшей мере за сохранение трубопровода на случай улучшения отношений с Россией, рассказали отдельно два источника.
Страховка покрывает ущерб, причиненный «Северному потоку», говорит один из собеседников. Ее наличие также должно облегчить любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу, сообщает агентство.
РБК направил запрос в Allianz и Munich Re.
По словам источников Reuters, до начала военных действий России на Украине «Северный поток-1» был застрахован несколькими европейскими компаниями, в том числе лондонской Lloyd’s. Предполагалось, что некоторые андеррайтеры Lloyd’s не стали продлевать договоры страхования в конце прошлого года отчасти из-за санкций Великобритании, говорят собеседники в отрасли. Трое из них вряд ли возобновят договоры, сообщает агентство. Однако четвертый говорит, что продолжит страхование газопровода.
Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце прошлого сентября. Президент Владимир Путин возложил ответственность за инцидент на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было выгодно. США и Великобритания отрицают причастность к взрывам.