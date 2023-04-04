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14:03 (мск), источник: Forbes

Курс евро превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года. Эксперты отмечают, что рубль пока не реагирует на рост нефтяных цен на мировом рынке на фоне решения стран ОПЕК+ сократить добычу.

ЦБ: $ 77.9510   +0.63 € 84.6185   +0.51 ММВБ: $ 79.4275   +0.69 € 86.7525   +0.83
Источник: Reuters

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 87 рублей впервые с апреля 2022 года. На максимуме европейская валюта торговалась по 87,1090 рубля. На момент публикации евро стоил 86,75 рубля, дорожая на 0,82 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Доллар к этому моменту торговался по цене в 79,36 рубля, дорожая по сравнению с предыдущим закрытием на 0,61 рубля. На максимуме американская валюта торговалась по 79,6 рубля, преодолев отметку в 79 рублей впервые почти за год.

Доллар от TradingView

Российский рубль обновляет годовые минимумы, не реагируя на ралли нефтяных цен, отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Он подчеркнул, что сейчас в текущем курсе рубля не учтены положительные сдвиги сырьевого рынка, где баррель нефти подорожал более чем на 20% со дна, спред Urals с Brent продолжил сужаться, а котировки на газовых хабах за месяц отскочили от минимума почти на 50%. Со временем это все отразится и на экспортных потоках России, но порой иррациональное поведение рынка может длиться дольше обычного, подчеркнул он.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков также отметил, что нефть и рубль стали главными факторами, управляющими российским рынком на торгах в понедельник, но их направления разошлись. Он подчеркнул, что решение нескольких членов ОПЕК+ снизить добычу нефти создает долгосрочную поддержку котировкам.

Соответственно, чем дороже нефть на глобальном рынке, тем больше будет спроса на российские поставки, которые даже могут рассчитывать на развал авторитета американо-европейского ценового потолка.

Андрей Кочетков
эксперт рынка

Майские фьючерсы на нефть марки WTI днем 4 апреля росли на 0,76% и на максимуме за день торговались по $81,30 за баррель. Июньские контракты на нефть Brent дорожали на 0,62% и на максимуме стоили $85,75.

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