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17:53 (мск), источник: Известия

Смарт-подход: что такое умные счетчики и зачем они нужны

Насколько изменится оплата коммунальных после установки инновационных приборов.

Источник: РИА "Новости"

Россия продолжает развивать концепцию умных городов. В 2022 года энергетики могут устанавливать в домах только современные умные счетчики для электричества, а горожан обяжут пускать работников сферы ЖКХ в квартиры для установки и обслуживания приборов. Вслед за этим придет очередь и для счетчиков на воду и тепло. «Известия» разбирались, какими бывают умные счетчики, зачем они нужны и как их установить.

Зачем нужны умные счетчики

В 2018 году Минстрой запустил в России проект «Умный город» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Задача проекта — включить различные службы городского хозяйства в единую систему благодаря интернет-технологиям. По мнению экспертов, это намного упростит и ускорит синхронизацию городских служб, а также добавит её работе прозрачности.

Большую роль в инфраструктуре «умных городов» играет цифровизация техники, так называемый «интернет вещей», частным случаем которого и стали умные счетчики. Например, по данным управляющих компаний (УК), около 30% собственников сообщают показатели с опозданием либо не подают их вовсе. Автоматизация подачи данных снимет с собственников квартир рутинную обязанность и упростить работу коммунальных служб. Перевести на цифровые рельсы планируют дома, квартиры и нежилые здания, а также промышленные предприятия. Результат -— активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий.

Концепция «умного города» включает несколько ключевых направлений, каждое из которых будет последовательно интегрироваться в городскую экономику:

  • цифровизация оказания госуслуг (проект «Госуслуги»),
  • управление городским транспортом,
  • инновации в телеметрии, рациональный расход воды и электричества,
  • цифровизация системы здравоохранения (в т.ч. телемедицина),
  • инновации в сельском хозяйстве,
  • экологичная и эффективная утилизация отходов.

Застройщики и управляющие компании уже внедряют смарт-приборы, но чаще всего на общедомовых территориях: в подъездах, лифтах, на лестничных клетках. Оснащенные радиомодулями для беспроводной связи на большие расстояния (LPWAN), умные счетчики способны передавать показания в радиусе 10 км. Собирает данные с сотен тысяч датчиков одна станция.

Какими бывают умные счетчики, как установить смарт-прибор

Закон о массовом переходе на смарт-системы учета электроэнергии в многоквартирных и частных домах приняли в 2018 году. С 2021 года новые дома можно оснащать только современными приборами, а с 2022 года государство обязало энергетиков постепенно заменять умными счетчиками и оборудование в старом жилом фонде — причем, бесплатно для жильцов. По предварительным подсчетам, переход на смарт-приборы займет 3−5 лет.

Что касается приборов учета воды и тепла, то их начнут постепенно заменять в 2025 году, а стоимость установки хотят внести в платежки ЖКХ. В Минстрое предупреждают, что на данный момент вопрос о перспективном использовании умных приборов учета еще прорабатывается, а инициативы к реализации не приняты. Сегодня собственник может установить смарт-приборы платно, обратившись в сертифицированную компанию. Стоимость инновационных счетчиков с установкой в среднем в 2 раза выше, чем цена приборов старого поколения. Коммунальщики уверяют, что затраты отобьются уже в первый год.

Чтобы передавать показания по индивидуальным приборам, собственник должен написать заявление в УК. При этом установка умного счетчика еще не означает, что он подключен к интеллектуальной системе учета и жители сразу могут прекратить передавать показания. Устройство обязательно должно быть подключено к системе, а житель — получить об этом уведомление.

Умные счетчики электричества должны уметь:

  • предоставлять пользователю актуальную информацию о потреблении ресурсов,
  • самостоятельно передавать показания,
  • фиксировать скачки напряжения, попытки жильцов повлиять на показания,
  • дистанционно отключать или ограничивать электроэнергию должникам, а также подключать обратно.

Ситуация с заменой счетчиков электроэнергии пока непростая: их банально не хватает, пишет «РГ». Как отмечают в Минэнерго, кроме приборов, срок эксплуатации которых подойдет к концу в 2022 году, сетевым организациям и гарантирующим поставщикам придется установить дополнительный объем счетчиков, накопившийся за прошлые годы.

Умные счетчики воды должны уметь:

  • предоставлять пользователю актуальную информацию о потреблении ресурсов,
  • самостоятельно передавать показания,
  • фиксировать протечки и прорывы, автоматически перекрывать воду,
  • тарифные умные счетчики позволяют оплачивать горячую воду только за тот объем, когда она действительно горячая (выше 40 градусов),
  • фиксировать попытки жильцов повлиять на показания

Напомним, что в ноябре 2022 года в России появился ГОСТ поверки счетчиков воды, а сотрудники аккредитованных компаний никогда сами не звонят и не ходят по квартирам. Также впервые закреплены способы поверки.

Наибольшей загадкой для россиян остаются счетчики тепла. В 2018 году Конституционный суд разрешил россиянам платить за отопление по индивидуальным счетчикам, даже когда соседи оплачивают по показаниям общедомовых приборов или по нормативам. При этом установка счетчиков в старом жилом фонде с вертикальной разводкой отопления станет дорогим удовольствием: приборы нужно установить на каждую батарею. Зато при рачительном потреблении можно платить вдвое меньше, чем по нормативам. Чтобы установить такой прибор, необходимо его зарегистрировать и написать заявление в УК, чтобы телеметрию производили по индивидуальным показаниям. Вместе со счетчиками тепла иногда ставят и метеоавтоматику. Погодные счетчики измеряют температуру на улице и при необходимости могут днем отключать отопление, экономя потребление.

В домах с газовым отоплением можно установить умные счетчики газа. Современная система не только сама посчитает и передаст показания поставщику газа, но и проведет самодиагностику, проверив исправность газового оборудования.

Как изменится плата за ЖКХ при установке умных счетчиков

Среди вероятных преимуществ умных счетчиков выделяют сокращение долгов собственников перед УК, экономию на воде и энергии, а также уменьшение случаев «кражи ресурсов». По мнению некоторых коммунальщиков, смарт-приборы могут снизить счета за ЖКХ на 7−10%. «Жильцы смогут контролировать тариф и пользоваться бытовой техникой в период самого низкого тарифа. Увидев увеличение потребления в квитанции, можно проанализировать ситуацию и понять, в какой период времени это произошло, далее принять меры», — пояснила «Известиям» член подкомитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, гендиректор УК «Мосс Развитие» Иоланта Овчинникова.

Однако стоимость услуг после перехода на умные счетчики может и возрасти, но в пределах нескольких процентов, поскольку переходить на умные счетчики будут постепенно. В целом, экономический эффект от перехода на умные приборы должен покрыть инвестиции на их установку.

Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, и это также положительно скажется на счетах, — заключили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Например, Минстрой в марте этого года разработал законопроект об изменении способа расчета платы за отопление в Москве. В ведомстве полагают, что это позволит исключить резкие колебания в оплате. Законопроект уже одобрила правительственная комиссия.

Счетчики в среднем работают около 15 лет, несколько раз за это время нужно проводить их поверки. Вопросы обслуживания и управления приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям, которые будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в 3−6 лет (в зависимости от модели) и при необходимости менять их, — сказал генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

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