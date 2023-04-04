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23:11 (мск), источник: © РИА Новости

Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России

ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Польский энергетический концерн Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России, сообщил глава компании Даниель Обайтек в эфире телеканала Polsat.

Источник: AFP 2022

У Orlen оставался контракт на поставки нефти с российской «Татнефтью», который действовал до декабря 2024 года, по нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн нефти в месяц. Однако «Транснефть» 27 февраля сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, так как маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены, и поставки в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого Минэнерго РФ.

«Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора», — сказал Обайтек.

При этом он заявил, что Orlen уже нашел объемы нефти для замещения российской.

«Из России было только 10% нефти. Мы заменим ее нефтью с других направлений», — сказал он.

Обайтек утверждает, что его компания расторгла контракт с «Татнефтью» без штрафных санкций. «Мы без штрафов расторгли этот контракт. В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли», — сказал он.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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