Рублевые горки: почему российскую валюту ждет неустойчивое равновесие

Ситуация на российском валютном рынке снова начала беспокоить не только аналитиков и финансистов, но и широкую публику. С начала декабря 2022 года, когда были ужесточены санкции против российского нефтяного экспорта, рубль ослаб примерно на 20% и сейчас находится на уровнях годовой давности, когда рынок резко развернулся после февральско-мартовского шока. В медийном пространстве активно проповедуют адепты целительной девальвации, проводимой «кукловодами» в интересах бюджета, а сторонники альтернативной секты «свидетелей крепкого рубля» и низкой инфляции указывают на недостаточную суровость в бюджетной политике.
При этом опросы аналитиков и трейдеров показывают, что они больше верят в возврат рубля к 75 рублям за доллар, чем в закрепление доллара выше уровня 80 рублей.
С февраля 2022 года участники рынка вынуждены принимать решения на основе явно недостаточной информации, а сам рынок радикально изменился. Доллар остается основным индикатором курса, но самые большие торги по объемам — на юаневой площадке, некоторая часть операций идет вне биржи. Рынок стал тоньше и менее прозрачным — отсюда значительно большие, чем в предшествующие годы, колебания курса. При этом регулятор не хочет (кроме как через покупки и продажи юаней в рамках бюджетного правила) и не может (в других сегментах из-за санкций) участвовать в торгах даже для смягчения резких колебаний.
За прошлый год можно было бы привыкнуть к американским горкам в ключевых валютах, но понимание, что даже маленькие объемы сейчас сильно двигают рынок, пришло еще не окончательно.
Что касается резких движений рубля в марте, то одного главного фактора, резко двинувшего курс, не видно — одновременно сошлись несколько. Во-первых, общая нервозность на мировых и внутреннем рынках.
Проблемы средних американских банков и Credit Suisse вызвали волну покупки долларов и госдолга США — это не могло не повлиять на настроения игроков на российском рынке, даже несмотря на его почти полную изоляцию от западных площадок.
Во-вторых, через финансовую систему сейчас проходят поступления от нефтяного экспорта в начале 2023 года, то есть в период низких официальных и реальных цен на нефть и нефтепродукты. Наблюдаемый сейчас рост цен скажется на поступлениях с лагом в пару месяцев. В-третьих, правительственная комиссия разрешила заплатить компании Shell 95 млрд рублей за ее долю в сахалинских нефтедобывающих проектах — это не очень крупная сумма, но, скорее всего, выплата не одна и под нее будет нужна валюта. В-четвертых, на фоне усложнения переводов из России, а также разговоров об уходе последних западных операторов на этом рынке усиливается отток капитала. При этом снижались объемы продаж юаней. Все это в совокупности и привело к двухмесячному ослаблению курса.
Но дальнейшее падение рубля пока не выглядит самым вероятным сценарием.
Цены на нефть растут, и, скорее всего, рост не закончен — что обещает хорошие перспективы для поступлений на рынок в II квартале. При этом повышение налоговой нагрузки на нефтянку (через привязку НДПИ к цене на Brent) также дополнительно увеличит потребности в продажах — что хорошо для рубля.
Бюджетные расходы в ближайшие месяцы, скорее всего, будут более размеренными, чем в начале года, а эти средства опосредованно дошли до валютного рынка как раз в марте. Важно, что до середины года не стоит ожидать покупок юаней в ФНБ, так что ослабление рубля по этой причине как минимум откладывается.
Сумма факторов, скорее всего, даст неустойчивое равновесие и дрейф доллара в сторону 75 рублей как минимум до конца апреля.
Причем решения по ключевой ставке будут оказывать минимальное влияние на рубль. Определять курс будут цены не экспорт и импорт (то есть в конечном итоге — ситуация в мировой экономике), санкционное давление и уровень бюджетных расходов. В случае относительно «мягкой посадки» развитых стран, сохранения внешнего давления на российскую экономику на нынешнем уровне, соответствия бюджетной политики прогнозам Минфина мы можем ожидать хождение доллара в коридоре 70−80 рублей. И очередных жалоб о судьбе бюджета — теперь уже при укреплении рубля, хотя к подобным резким колебаниям пора и привыкнуть.
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