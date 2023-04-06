Ушедшие из России бренды потеряли пару миллиардов

Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил $1,3−1,5 млрд, рассказали «Ъ» два консультанта, сопровождавшие закрытие бизнеса ряда сетей в РФ. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд, добавляет один из источников «Ъ». С 24 февраля 2022 года, после начала военных действий РФ на Украине, более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России, около 15 объявили о планах покинуть рынок, подсчитали в NF Group.
Лишь часть из ушедших сетей, по мнению советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, могут обосновать свой уход «попыткой хеджировать репутационные потери». Причина ухода почти половины брендов — существующие ограничения внешнеторговых операций РФ с рядом стран, изменение валютного курса, логистические сбои, сложности с осуществлением трансакций, добавляет он.
Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более $1 млрд.
H&M Group в отчетности по итогам 2022 года оценила потери от ухода с российского рынка в $363 млн. Свыше $300 млн сумма у Inditex, почти $400 млн у шведской IKEA, и до $140 млн приходится на Decathlon, уточняют источники «Ъ». По словам одного из них, заметные потери и у фешен-ритейлеров люксового сегмента — французского Hermes и итальянского Moncler, получивших общий убыток более чем $200 млн.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка «Зара СНГ» (сейчас «Новая мода»), управлявшей магазинами Inditex в РФ, достигла 57,2 млрд руб., что на 30% больше год к году, у H&M — 71,5 млрд руб. (рост на 31%), «ИКЕА Дом» — 157,2 млрд руб. (рост на 22%). Hermes и Moncler данные по российскому рынку не публиковали. В этих сетях не ответили «Ъ».
Inditex продала свой бизнес в РФ ближневосточным инвесторам. В среду заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила эту сделку и вскоре под новыми брендами откроются более 200 магазинов, которые были у Inditex. В то же время год назад у холдинга, указано в его отчете за 2022 год, насчитывалось около 515 точек продаж в РФ.
Среди брендов, не объявивших об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, заметные убытки может нести японская Uniqlo, у которой в последние годы росли продажи в России, отмечают один из собеседников «Ъ».
Последние результаты «Юникло Рус» — операционная компания ритейлера в РФ — обнародовала за 2021 год, когда ее выручка, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 26,9 млрд руб., что больше на 35% год к году и на 38%, чем в 2019 году.
Для многих из ушедших брендов российский рынок не являлся приоритетным, поэтому и было принято такое радикальное решение, отмечает Руслан Петручак. У этих сетей на бизнес в РФ приходилось не более 3−5% общей выручки, соглашается партнер «Яков и партнеры» (ранее McKinsey) Дмитрий Водянников.
Минимизировать потери от ухода из РФ бренды будут за счет повышения своего присутствия на популярных для них направлениях и активным участием в e-commerce, считает Петручак.
В частности, в отчете Inditex указано, что холдинг теперь намерен активно развиваться на азиатских рынках. Но присутствие в РФ, считает Дмитрий Водянников, для многих из них было «доступом к производственному и даже инжиниринговым центрам компетенций, глубоко встроенным в глобальные и региональные бизнес-процессы».
Сети, которые пока не заявили о своем уходе, держат опасения «безвозвратной потери такого рынка», полагает эксперт. По данным GlobalData, до весны 2022 года на долю РФ приходилось до 10% всех продаж одежды на рынках Европы, столько же — в Италии. Для сравнения: в Германии этот показатель достигал 16%, во Франции — 13%, в Испании — 6%.