11:44 (мск), источник: ТАСС
Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля
Swed House откроется в ТЦ «Щелковский».
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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога IKEA, откроется 15 апреля в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торгового центра.
«15 апреля в ТРЦ “Щелковский” откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные “акулы”, — сказал представитель пресс-службы торгового центра.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что белорусский аналог IKEA — производитель Swed House — может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. При этом некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.