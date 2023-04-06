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11:44 (мск), источник: ТАСС

Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

Swed House откроется в ТЦ «Щелковский».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первый магазин белорусского бренда Swed House, аналога IKEA, откроется 15 апреля в торгово-развлекательном центре «Щелковский» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торгового центра.

«15 апреля в ТРЦ “Щелковский” откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные “акулы”, — сказал представитель пресс-службы торгового центра.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что белорусский аналог IKEA — производитель Swed House — может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети. При этом некоторые позиции, по его словам, даже стоят дешевле.

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