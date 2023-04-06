Как заплатить налоги частному инвестору: главные нюансы

Как разобраться в запутанных правилах налогообложения, не переплатить и не остаться должным сразу в нескольких странах, рассказывают партнер Б1 Геладжо Дикко и старший менеджер Б1 Екатерина Алексанян.
Налогообложение частных инвесторов в первом приближении мало чем отличается от общих правил. Они должны платить налог с доходов от операций на фондовом рынке по ставке 13% (15% — с доходов, превышающих 5 млн рублей).
Если брокерский или банковский счет открыт за рубежом, российский налоговый резидент должен сообщить о нем в ФНС.
Если от сделок по портфелю на зарубежном счете получен доход — купонные выплаты, дивиденды, доходы от продажи или погашения ценных бумаг, то информацию об этом нужно включить в свою налоговую декларацию. Если счет в силу каких-то причин был заморожен, налог, скорее всего, придется заплатить, хотя вопрос об этом остается дискуссионным — ведь фактически доходами на замороженных счетах человек воспользоваться не может.
При этом важно учитывать нюансы, касающиеся и самого портфеля, и дохода по нему. Вот некоторые из них.
Налоговую базу при налогообложении операций по ценным бумагам считают по так называемому методу ФИФО (FIFO — first in, first out). Это значит, что при подсчете суммы, с которой нужно заплатить налог, расходы, которые понес инвестор, будут учитываться в хронологическом порядке. Проще объяснить на примере. Инвестор много лет назад купил акцию за $1, она выросла в цене до $10, затем была куплена еще одна акция уже за $10, а в 2022 году акции спикировали до $5, и инвестор продал одну акцию. С точки зрения налогового учета в таком случае сформировался доход ($5-$1=$4), а значит должен быть уплачен налог.
Таким образом, возможна ситуация, при которой заплатить налог придется даже если ценные бумаги подешевели.
Еще одна ситуация, с которой столкнулось большинство инвесторов в 2022 году — это валютные качели. Даже если человек зафиксировал убыток в валюте, продав подешевевшие ценные бумаги, например, в марте 2022 года, когда курс доллара к рублю резко вырос, с точки зрения налогового законодательства из-за курсовой разницы заплатить налог с такой сделки все равно придется, поскольку доходы и расходы для определения финансового результата ФНС ведет в рублях.
Другой нюанс — возможность применения различных налоговых льгот. Если ценные бумаги находятся во владении инвестора более трех или пять лет, доходы от продажи бумаг могут освобождаться от налогообложения при соблюдении дополнительных условий. Например, если инвестор в отчетном периоде продал акции иностранной компании, которые находились в его собственности более пяти лет, при условии, что активы такой компании менее чем на 50% представлены российской недвижимостью, и компания не находится в списке «офшоров» Минфина, то доход от продажи таких акций освобождается от налогообложения и декларирования.
Также у человека есть право зачесть убытки от операций с обращающимися ценными бумагами, против дохода по операциям с ценными бумагами в последующих 10 налоговых периодах.
В 2022 году многие инвесторы потерпели убытки от операций с ценными бумагами в связи со снижением стоимости активов на фондовом рынке. Хорошая новость заключается в том, что убытки по обращающимся ценным бумагам и производным финансовым инструментам (ПФИ) можно перенести и использовать против положительного финансового результата по обращающимся ценным бумагам и ПФИ в последующих 10 налоговых периодах.
Что со статусом резидента
Усложняет ситуацию смена многими частными инвесторами статуса налогового резидента. Первое, что необходимо сделать — это определить, в какой стране человек установил статус налогового резидента по итогам налогового периода. Многие из тех, кто уехал из России в 2022 году, заботились о сохранении или, наоборот, утрате статуса российского налогового резидента.
Статус теряется, если человек провел на территории страны меньше 183 дней в календарном году.
Теперь стоит задуматься о статусе в той стране, куда человек переехал. Например, в Германии проживание в арендованной квартире уже может быть основанием для установления статуса налогового резидента. Другими словами, человек, который провел в России более полугода, но при этом имеет съемное жилье в Германии, может по итогам года потенциально оказаться резидентом обеих стран. В этом случае оба государства потенциально могут претендовать на налогообложение одного и того же дохода согласно внутреннему законодательству каждой из стран.
Здесь на помощь приходит Соглашение об избежании двойного налогообложения, которое, прежде всего, позволяет определить, резидентом какой страны человек будет признан по соглашению, какая страна будет иметь первое (или исключительное) право налогообложения дохода, а также помогает определить метод устранения двойного налогообложения (зачет налога, исключение из налоговой базы и т. д.).
Как правило, доходы от продажи ценных бумаг облагаются в той стране, где человек является налоговым резидентом, и освобождается там, где он резидентом не является. При этом в зависимости от стран бывают исключения.
Если инвестор торговал ценными бумагами иностранных эмитентов и по итогам налогового года не установил статус налогового резидента России, то налог в России платить, как правило, не нужно.
С дохода от продажи или погашения российских ценных бумаг необходимо уплатить налог по ставке 13−15% при сохранении статуса российского налогового резидента, и 30% в случае его утраты (15% на дивиденды по таким бумагам).
Также важно изучить положения соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы удостовериться, могут ли на такой доход распространяться какие-либо льготы.
Ситуации могут быть разными: например, человек владел акциями американской компании, жил в России, а затем переехал в Германию. Дивиденды по таким акциям являются доходом из США. При переезде в Германию налог будет рассчитываться уже по соглашению между США и Германией, а в России доход от такого актива будет освобожден от налога. В России и в США при выплате налога с такого дохода действовала льгота (зачет против российского налога и снижение американского налога), но при утрате статуса резидента обе льготы перестают действовать, и анализировать ситуацию нужно по-новому.
Есть и обратные ситуации, когда человек может даже вернуть налог.
Например, если иностранные ценные бумаги были проданы через российского брокера, при утрате статуса налогового резидента России инвестор может вернуть налог, излишне удержанный брокером, посредством подачи налоговой декларации. Также могут поступить и те резиденты, которые успели не только открыть счет в иностранном банке, но и разместить на них депозиты — устранить или зачесть иностранный налог — например, в Турции это 10%, против российского.
Почему важно отчитаться по всем операциям? Несмотря на отказ отдельных юрисдикций обмениваться информацией в автоматическом режиме, остаются иные каналы обмена финансовой информацией, которые обеспечивают обмен данными по запросу. Важно учитывать, что российская налоговая может получить информацию в искаженном виде (в зависимости от порядка расчета налоговой базы в другой стране), и бывают случаи, когда сумма полученной выручки от продажи бумаг интерпретируется как доход. Чтобы избежать дополнительных вопросов и претензий, лучше отчитаться обо всех операциях. Это может быть особенно важно с учетом ужесточившегося комплаенса со стороны иностранных финансовых организаций.
Еще одной неприятностью, с которой может столкнуться инвестор в обозримом будущем — это возможное приостановление Россией в одностороннем порядке соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с «недружественными» странами.
Несмотря на не вполне понятный юридический статус таких «приостановлений», вероятнее всего, российские налоговые инспекции будут отказывать в зачете налога, уплаченного за рубежом, против российского налога на этот доход. Например, эффективная ставка налога на дивиденды от американских компаний в этом случае может достигнуть 45% (30% налог у источника в США плюс российский налог по ставке 13−15%). Также отмена СОИДН окажет влияние на тех инвесторов, которые владеют активами не напрямую, а через контролируемые иностранные компании (в таком случае не будет применяться ряд льгот и освобождений, в обязательном порядке необходимо будет прикладывать аудиторское заключение при подаче отчетности в налоговую, и налог на доходы придется заплатить в двух странах).
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов