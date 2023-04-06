Курс доллара впервые за год превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые почти за год, следует из данных торговой площадки. На максимуме за день американская валюта торговалась по 80,1 рубля, что на 0,265 рубля выше цены вчерашнего закрытия.
Последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей 18 апреля 2022 года. На момент публикации (9:35 мск) валюта торговалась по 80,08 рубля, дорожая на 0,24 рубля к закрытию прошлой сессии.
Евро в четверг, 6 апреля, приблизился к 88 рублям и на максимуме стоил 87,7 рубля, дорожая на 0,4 рубля к прошлому закрытию. Последний раз европейская валюта достигла отметки в 88 рублей в апреле прошлого года. На момент публикации евро стоил 87,4 рубля, дорожая на 0,13 рубля.
Рубль продолжает слабеть к мировым валютам, несмотря на условия, которые в нормальной ситуации могли бы способствовать его росту. «Факторы удорожания нефти и слабости доллара на мировой арене, а также налоговые выплаты и прекращение монетарного послабления ЦБ пока не действуют», — констатирует эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.
Если в прошлом году рубль оказался одной из лучших валют в мире, то в этом он снова лидирует, но уже в падении к доллару, отметил аналитик. «Высокая волатильность [национальной валюты] — результат жесткой геополитики, сложного процесса трансформации экономики и адаптации бизнеса», — считает Зельцер.