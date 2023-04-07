ЦБ не обсуждает вопрос об «окрашивании» цифровых рублей

«У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей», — ответила она на соответствующий вопрос в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.
Скоробогатова отметила, что все безналичные расчеты имеют цифровой след, и при наличии соответствующего закона информация о таких платежах может отслеживаться.
«У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим… То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там — цифровой след», — пояснила она.