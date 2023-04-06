Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей

«Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Цены сейчас повысились на наши энергоносители и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — рассказал он.
Ранее сегодня курсы доллара и евро вновь достигли апрельских уровней прошлого года. Доллар превысил 81 ₽ впервые с середины апреля 2022 г.: после 13:00 мск. американская валюта стоила 81 ₽, подорожав более чем на рубль. Евро торговался на уровне 88,4 ₽ (+1,10 ₽) впервые с 14 апреля прошлого года.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты выделили несколько причин ослабления рубля. Первая из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний. Ранее на этой неделе стало известно, что власти России разрешили «Новатэку» перечислить компании Shell 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, 95 млрд руб. — это примерно дневной оборот доллара на Мосбирже.
Аналитики также отметили, что растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток, а также возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Эксперты ожидают, что в диапазоне 80−85 ₽/$ колебания рубля могут сохраниться до второй половины апреля, когда поддержку рублю окажет налоговый период и продажа валюты экспортерами.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 ₽/$, а в пессимистичном — 80 ₽/$.