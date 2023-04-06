В России нарастили выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг посетил Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области, проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производство бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр».
«В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции», — отметили в ведомстве.