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17:24 (мск), источник: ТАСС

В России нарастили выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области увеличил выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр», сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг посетил Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области, проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производство бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр».

«В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции», — отметили в ведомстве.

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