17:21 (мск), источник: РИА Новости
В России создали двойную противоударную броню для техники
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России создали двойную броню для техники, выдерживающую подрыв двух килограммов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
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О разработке доложили главе ведомства Сергею Шойгу во время рабочей поездки на «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области.
«Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин», — говорится в публикации.
Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей «Тигр».
«Министру обороны были представлены новейшие разработки в области бронетехники обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава», — указано в релизе.
Глава ведомства поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения, а также вопросы заключения долговременных контрактов.