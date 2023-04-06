Глава МВФ назвала пятилетний прогноз для мировой экономики худшим с 1990 года

В 2022 году темпы расширения мировой экономики сократились почти вдвое: с 6,1% до 3,4%. В 2023-м МВФ ожидает роста менее чем на 3%, несмотря на устойчивость рынков труда и потребительских расходов в большинстве развитых экономик, а также на позитивный эффект от снятия противокоронавирусных ограничений в Китае. Рост остается слабым в историческом сравнении — и в ближнесрочной, и в среднесрочной перспективе, отметила Георгиева.
На Китай и на Индию придется половина прироста глобального ВВП в этом году, заявила глава МВФ. В США и еврозоне экономическая активность замедляется, потому что повышенные банковские ставки сказываются на спросе. В этом году снизятся темпы роста примерно 90% развитых экономик, утверждает Георгиева. Для стран с низкими доходами положение тоже ухудшается: заимствовать дороже, а спрос на их экспорт снижается, что станет серьезным ударом, отметила директор-распорядитель МВФ. Бедность и голод могут усилиться — это опасный тренд, который начался еще в коронавирусный кризис, предупредила Георгиева.
«В условиях растущего геополитического напряжения и все еще высокой инфляции крепкое восстановление остается недостижимым. Это вредит перспективам всех, особенно наиболее уязвимых людей и стран», — заявила Георгиева. По ее словам, властям надо решать три основные задачи: бороться с инфляцией и защищать финансовую стабильность, улучшать среднесрочные перспективы роста и развивать солидарность для борьбы с мировым неравенством.
В долгосрочной перспективе стоимость фрагментации мировой торговли может составить 7% мирового ВВП — это примерно сумма годового производства Германии и Японии, отметила Георгиева. Если добавить технологическое разделение, потери некоторых стран могут составить до 12% ВВП. Дробление потоков капитала, включая прямые иностранные инвестиции, тоже станет ударом по перспективам роста.
В конце марта Георгиева предупреждала о повышенных рисках для мировой финансовой стабильности из-за резкого роста процентных ставок. Она считает, что переход к высоким процентным ставкам для борьбы с инфляцией после длительного периода мягкой монетарной политики «неизбежно порождает стресс и уязвимости», о чем свидетельствуют крах Silicon Valley Bank (SVB) в США и проблемы швейцарского Credit Suisse, которые привели к его поглощению банком UBS.