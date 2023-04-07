Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
07:23 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 81,41 рубля

Курс евро остался прежним: 89,15 рубля.

ЦБ: $ 80.6713   +1.18 € 88.1294   +1.03 ММВБ: $ 82.1500   +0.78 € 89.7800   +0.63
Источник: Reuters

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 3,75 копейки и составил 81,41 рубля.

Курс евро остался прежним: 89,15 рубля.

В свою очередь курс юаня вырос на 1 копейку и составил 11,81 рубля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта