07:23 (мск), источник: ТАСС
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 81,41 рубля
Курс евро остался прежним: 89,15 рубля.
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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 3,75 копейки и составил 81,41 рубля.
Курс евро остался прежним: 89,15 рубля.
В свою очередь курс юаня вырос на 1 копейку и составил 11,81 рубля.