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07:48 (мск), источник: Life.ru

Курс доллара поднялся до 82 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

В ходе начала торгов на Мосбирже курс доллара вновь вырос и достиг отметки в 82 рубля. В последний раз на таком уровне он был 14 апреля 2022 года.

ЦБ: $ 80.6713   +1.18 € 88.1294   +1.03 ММВБ: $ 82.1450   +0.77 € 89.7800   +0.63
Источник: Reuters

Так, к 07:23 мск курс доллара вырос на 0,85% от уровня начала торгов и достигал отметки 82,06 рубля. А евро прибавил 0,82% и подрос до отметки 89,88%.

Как сообщал Лайф, ранее биржевой аналитик рекомендовал на фоне растущего курса американской валюты инвестировать в дирхемы, а также облигации, номинированные в доллары.

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