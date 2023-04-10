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11:58 (мск),

Как получить микрозайм начинающему предпринимателю

В жизни бизнесмена возникают периоды, когда необходима поддержка, которая не только удержит на плаву, но и кратно увеличит прибыль и обороты. Именно такую помощь в виде займа, гранта или консультации может предоставить государство. Расскажем вам о зарекомендовавших себя методах поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Программа льготного кредитования «1764»

Одной из мер предпринимательской поддержки является программа льготного кредитования «1764». Более 100 банков-участников помогут оформить кредиты на инвестиционные проекты, пополнить оборотные средства, рефинансировать кредит по формуле: ключевая ставка ЦБ + 2,75 п.п, а также выдать кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 9,95 п.п.

Микрозаймы

Предприниматели могут воспользоваться помощью различных финансовых инструментов, например, микрозаймов. Выбор зависит от того, на какой стадии находится ваш бизнес.

Как мы знаем, банки ориентируются на уже опытных предпринимателей, поэтому государственные микрофинансовые организации (МФО) особое внимание уделяют поддержке самозанятых и начинающих бизнесменов.

Гранты социальным предпринимателям

В последнее время стал заметен тренд на создание социальных проектов. Это происходит в том числе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»: поддержка социальных предпринимателей является одним из приоритетов госпрограммы.

Условия грантов:

  • Максимальный размер гранта социальному предпринимателю составляет 500 тыс. рублей (или 1 млн рублей для Арктической зоны), минимальный — 100 тыс. рублей.
  • Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП — аналогичный размеру гранта (100%) или не менее 50% от размера расходов на реализацию проекта.

Льготная аренда в промпарках и технопарках

Одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки, с помощью которой можно получить быстрый старт на готовой инфраструктуре, является создание промпарков и технопарков.

В технопарках размещаются почти две тысячи производств, а в 2022 году завершится строительство еще 14 новых объектов. На сегодняшний день профинансировано создание более 70 промпарков и технопарков, а общий объем поддержки составил 13,5 млрд рублей.

За три года более 1,3 млн предпринимателей и самозанятых получили государственную поддержку.

Центры «Мой бизнес»

Наверняка вы слышали, что в Центрах «Мой бизнес» можно открыть свое дело в формате «одного окна»? Доступная и удобная инфраструктура создана в 84 субъектах России. Главная цель Центров — помогать в решении самых разнообразных задач: от моратория на возбуждение дел о банкротстве до упрощения процедуры урегулирования задолженностей. Помимо этого тут можно оформить ИП, провести аудит компании, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту и даже пройти обучение по предпринимательству.

Центры включают в себя микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и многое другое. Отметим, что работа по поддержке предпринимателя идет синхронизировано с широким кругом ведомств, что позволяет оперативно обмениваться информацией и видеть главные потребности бизнеса. Все последние антикризисные меры поддержки собраны на портале.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Цель нацпроекта — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от идеи до расширения и выхода на экспорт.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid: 2VtzquiLVxS

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