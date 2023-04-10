Как получить микрозайм начинающему предпринимателю

Одной из мер предпринимательской поддержки является программа льготного кредитования «1764». Более 100 банков-участников помогут оформить кредиты на инвестиционные проекты, пополнить оборотные средства, рефинансировать кредит по формуле: ключевая ставка ЦБ + 2,75 п.п, а также выдать кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 9,95 п.п.
Предприниматели могут воспользоваться помощью различных финансовых инструментов, например, микрозаймов. Выбор зависит от того, на какой стадии находится ваш бизнес.
Как мы знаем, банки ориентируются на уже опытных предпринимателей, поэтому государственные микрофинансовые организации (МФО) особое внимание уделяют поддержке самозанятых и начинающих бизнесменов.
В последнее время стал заметен тренд на создание социальных проектов. Это происходит в том числе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство»: поддержка социальных предпринимателей является одним из приоритетов госпрограммы.
Одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки, с помощью которой можно получить быстрый старт на готовой инфраструктуре, является создание промпарков и технопарков.
В технопарках размещаются почти две тысячи производств, а в 2022 году завершится строительство еще 14 новых объектов. На сегодняшний день профинансировано создание более 70 промпарков и технопарков, а общий объем поддержки составил 13,5 млрд рублей.
За три года более 1,3 млн предпринимателей и самозанятых получили государственную поддержку.
Наверняка вы слышали, что в Центрах «Мой бизнес» можно открыть свое дело в формате «одного окна»? Доступная и удобная инфраструктура создана в 84 субъектах России. Главная цель Центров — помогать в решении самых разнообразных задач: от моратория на возбуждение дел о банкротстве до упрощения процедуры урегулирования задолженностей. Помимо этого тут можно оформить ИП, провести аудит компании, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту и даже пройти обучение по предпринимательству.
Центры включают в себя микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и многое другое. Отметим, что работа по поддержке предпринимателя идет синхронизировано с широким кругом ведомств, что позволяет оперативно обмениваться информацией и видеть главные потребности бизнеса. Все последние антикризисные меры поддержки собраны на портале.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Цель нацпроекта — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от идеи до расширения и выхода на экспорт.
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