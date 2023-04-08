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20:24 (мск), источник: ТАСС

Венгрия ужесточает контроль за зерном с Украины

БУДАПЕШТ, 8 апреля. /ТАСС/. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна с Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы. Об этом сообщил в субботу министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, предложивший также восстановить в Евросоюзе таможенные пошлины и количественные ограничения на украинское зерно.

Источник: Reuters

Глава Минсельхоза отметил, что эти меры необходимы в целях защиты интересов европейских фермеров, терпящих убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам. Надь заявил, что «Европейская комиссия сказала нет общему восстановлению таможенных пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию» и поэтому Венгрия выступает с инициативой «восстановить, по крайней мере временно, таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур».

«Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну», — указал министр в письменном заявлении, распространенном его ведомством.

Требования к Брюсселю

Надь выступил с инициативой распространить действие электронной системы контроля за транзитными товарами на перевозки основных зерновых и масличных культур. По его словам, это позволит получить «более точное представление о количестве зерновых и масличных культур», которые перевозятся по дорогам страны, и даст возможность штрафовать перевозчиков, не соблюдающих требования декларирования грузов. Незадекларированные грузы «могут быть подвергнуты штрафу или даже изъятию в качестве меры безопасности», предупредил министр.

Он отметил, что вооруженный конфликт на Украине, санкции ЕС против России, энергетический кризис и возросшие расходы «создают для венгерских фермеров тяжелые условия». «Ситуация усугубляется беспрецедентными объемами импорта зерновых и масличных культур в государства — члены ЕС, граничащие с Украиной, включая Венгрию. Кроме того, украинское сельское хозяйство, пользующееся полным беспошлинным доступом, начало экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда, вытесняя венгерские продукты с их традиционных рынков и снижая отпускные цены фермеров до уровня ниже себестоимости продукции», — пояснил Надь.

«Чтобы исправить ситуацию, — напомнил он, — премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, а также президент Болгарии направили совместное письмо председателю Еврокомиссии с просьбой немедленно принять меры по выходу из неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерновых с Украины». Брюссель должен поддерживать и защищать производителей ЕС, а не препятствовать им, подчеркнул министр. По его словам, фермерам в Центральной и Восточной Европе «нужны стабильность и предсказуемость, чтобы они могли продолжать свою деятельность на равных условиях со своими европейскими коллегами».

«Министерство сельского хозяйства всегда будет поддерживать венгерских фермеров и примет необходимые меры для решения проблем рынка, вызванных демпингом украинского зерна и ошибочными мерами Брюсселя», — заключил Надь.

В пятницу о решении усилить контроль за транзитом украинского зерна через свою территорию объявила Польша.

Справка
Что известно о продлении зерновой сделкиЗерновая сделка продлевается на 60 дней на прежних условиях, также подтвержден ее пакетный характер. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы МИД России Александр Грушко
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