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10:02 (мск), источник: © РИА Новости

Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Продолжительный период бесплатных денег и накачивание ими экономик, пандемия, торговые войны и геополитическое обострение стали главными причинами наступающего мирового кризиса, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Источник: AP 2022

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил он ранее в воскресенье.

«Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1−2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся», — прокомментировал Задорнов вопрос о причинах накопления дисбалансов.

Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.

«Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков», — говорит он.

Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса.

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