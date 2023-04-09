Задорнов назвал пять причин наступающего мирового кризиса

Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил он ранее в воскресенье.
«Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше 10 лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1−2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за 10 лет твои идеи окупятся», — прокомментировал Задорнов вопрос о причинах накопления дисбалансов.
Второй причиной стали программы количественного смягчения, проводимые ЕЦБ и ФРС США, которые накачивали экономики бесплатными деньгами. Третьей причиной Задорнов назвал пандемию, во время которой власти многих стран выплачивали людям и бизнесу деньги, стимулируя спрос.
«Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. То есть мы вступили в период, когда страны фактически начинают переходить от свободной торговли к закрытию своих рынков», — говорит он.
Наконец, западные санкции против России, которые привели к изменению логистических цепочек и дисбалансу на рынке энергоносителей, являются пятым «штрихом» наступающего мирового кризиса.