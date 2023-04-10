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10:25 (мск), источник: РБК

«ТрансКонтейнер» оценил замедление движения грузов по железной дороге

Оборот грузовых вагонов на железнодорожной сети замедлился на полтора дня, заявил РБК глава «ТрансКонтейнера» Виталий Евдокименко. На фоне санкций объем грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад.

Источник: Reuters

Движение грузов по железной дороге замедлилось на фоне ограничений инфраструктуры в направлении Дальнего Востока — оборот вагона замедлился примерно на полтора дня, это на 10% дольше, чем в начале 2022 года, сообщил в интервью РБК президент крупнейшего в России контейнерного оператора «ТрансКонтейнер» Виталий Евдокименко.

«ТрансКонтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России и СНГ, входит в транспортно-логистическую группу «Дело» Сергея Шишкарева (51%) и «Росатома» (49%). В парке компании 40 тыс. фитинговых платформ.

Оборот вагона — это время, затрачиваемое на выполнение одного цикла работы, который включает все операции, связанные с перевозками, например, от начала одной погрузки до начала следующей погрузки, пояснил эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов. Оборот грузового вагона рабочего парка по итогам прошлого года составил 18 суток (433,1 часа), что на 9,7% (или на 38,3 часа) больше, чем показатель 2021 года (16,5 суток или 394,8 часа). В январе—феврале 2023 года оборот вагонов составил 18,5 суток (рост на 7,7% к аналогичному периоду 2022 года), сообщил Хусаинов.

Замедление оборота вагонов не связано с ответственностью РЖД, а связано с простоями прежде всего при нахождении вагонов под погрузкой и в ожидании выгрузки в портах, утверждает представитель монополии.

«Замедление оборота вагонов негативно повлияло на наши издержки, снизило эффективность [железнодорожных] операторов», — замечает Евдокименко. Но не привело к росту стоимости перевозимых товаров, утверждает он. Совершенствование технологии позволило сократить оборот вагона к уровню прошлого года более чем на 0,5 суток, без учета простоя вагонов по ответственности грузоотправителей и грузополучателей, добавляет представитель РЖД.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года и последовавшими за этим международными санкциями российские железнодорожники столкнулись с самыми серьезными вызовами с точки зрения управления движением, говорил заместитель гендиректора компании Олег Глазков. По итогам прошлого года объем железнодорожных грузоперевозок на Восток впервые в истории превысил перевозки на Запад, отмечал глава монополии Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным 6 февраля. РЖД пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий впервые повезли свою продукцию на Дальний Восток, отметил глава монополии.

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