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17:39 (мск), источник: Forbes

Инвесторы за день вывели из нефтяного биржевого фонда максимум денег с конца 2019-го

Инвесторы за день вывели из нефтяного биржевого фонда WisdomTree $55,7 млн — максимум для одного дня с конца 2019 года. Из другого фонда забрали $158,5 млн за неделю. Это показывает, что инвесторы по-прежнему опасаются снижения спроса и падения цен, несмотря на решение России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ «добровольно» сократить добычу до конца 2023 года, считает Bloomberg.

Источник: Reuters

Инвесторы забрали больше $200 млн из двух биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на нефть, что может быть признаком опасений насчет спроса, несмотря на сокращение добычи Россией, Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК+, написал Bloomberg.

В четверг, 6 апреля, инвесторы забрали $55,7 млн из фонда Brent Crude Oil ETP (инвестировать в него предлагает компания WisdomTree) — это самый крупный отток средств из фонда за один день с конца 2019 года, написал Bloomberg.

Из другого фонда — ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF — за прошлую неделю вывели $158,5 млн, что стало максимумом с марта 2022 года, отметило агентство. По итогам торгов 6 апреля стоимость вложений в фонд WisdomTree Brent Crude Oil выросла на 0,07%, в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil — снизилась на 0,21%.

Хотя неожиданное решение стран ОПЕК+ «добровольно» снизить свою добычу нефти привело к резкому росту цен на Brent на бирже, инвесторы по-прежнему беспокоятся насчет возможного замедления спроса, отметил Bloomberg.

На рынке есть предположения, что США могут впасть в рецессию, что повредит потреблению, а действия ОПЕК+ сигнализируют об обеспокоенности картеля слабостью рынка, написало агентство. «Есть по-прежнему огромный сегмент участников рынка, который обеспокоен прогнозом для спроса, и сокращения производства ОПЕК+, вероятно, только укрепят эти опасения», — заявил Bloomberg руководитель товарной стратегии банка ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

Brent от TradingView

Контракты на поставку нефти Brent с исполнением в июне по состоянию на 11:40 мск стоили $84,99 за баррель — снижение на 0,15% относительно цены закрытия предыдущей секции. В начале торгов 10 апреля стоимость нефти поднималась выше $85,6 за баррель. 3 апреля, после объявления о решении ОПЕК+, Brent в ходе торгов дорожала самыми быстрыми темпами почти за год, поднимаясь примерно до $86,5 за баррель.

Россия 2 апреля до конца года продлила снижение своей добычи на 500 000 баррелей в сутки, которое действует с марта. Саудовская Аравия завила, что с мая снизит производство на столько же — и тоже до конца года. Свои сокращения добычи проведут также Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман, Алжир и Казахстан.

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